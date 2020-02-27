Воплощение надежд Африки

Source: IMF – News in Russian

(фото: Melba-agefotostock-Newscom)

Дэвид Липтон

26 февраля 2020 г.

Визит в любую школу, расположенную в Африке к югу от Сахары, предлагает обнадеживающую картину будущего, но вместе с тем служит напоминанием о трудностях на пути к достижению этого будущего. Эта двойственность отчетливо проявилась во время моей последней поездки в Сьерра-Леоне и Нигер.

В Сьерра-Леоне классные комнаты муниципальной школы Риджент-сквер служат образцом масштабной государственной программы бесплатного качественного образования, целью которой является развитие самого ценного ресурса страны — ее детей. Несмотря на прилежание и усердие учеников, образовательному процессу в Сьерра-Леоне препятствуют переполненные классы, большая нагрузка учителей, не имеющих к тому же достаточной подготовки, и нехватка учебных материалов.

Между тем в Нигере перемены также вызывают большой энтузиазм. В исследовательском центре на краю пустыни в регионе Сахель ученые разрабатывают высокотехнологичные решения для борьбы с малярией и изменением климата. Но всего в нескольких милях отсюда ученики всех возрастов учатся в школьных домиках из соломы, где есть классные доски, но почти нет учебников.

Образование и технологии как движущие силы перемен

Несмотря на существующие сложности, самое сильное впечатление произвело то, сколько внимания уделяется образованию как фактору перемен, и готовность использовать технологии для достижения этой цели. Эта картина дает надежду на будущее, особенно если этим странам удастся найти новые собственные и иностранные источники финансирования, а также творчески подойти к использованию технологий для преодоления дефицита ресурсов.

Сьерра-Леоне встала на путь восстановления в 2002 году, после десятилетия гражданской войны. Тогда же была списана задолженность в размере 1,6 млрд долларов, и в стране возобновилась разработка богатых месторождений железной руды. Затем, в 2014 году, на фоне обвала мировых цен на сырьевые товары, вспыхнула эпидемия Эболы, имевшая для Сьерра-Леоне и соседних с ней Гвинеи и Либерии катастрофические последствия. Жителям страны теперь предстоит наверстывать упущенное.

Сегодня амбициозная государственная программа развития направлена на инвестирование в инфраструктуру и человеческий капитал. Ключевым элементом плана будет технология; например, предусмотрено использование цифровизации для оценки результатов образовательного процесса. Министр начального и старшего среднего образования Давид Мойнина Сенге (также занимающий в правительстве должность главного чиновника по инновациям) является одним из ведущих интеллектуалов Африки. Получив докторскую степень в МИТ, он руководил исследованиями в области искусственного интеллекта в IBM, а в настоящее время отвечает за образование, которое имеет первостепенное значение в стране, где более 40 процентов населения моложе 15 лет.

Инвестирование в будущее

Инвестирование в детей и их образование лежит в основе национального плана развития Сьерра-Леоне и обещает увеличить ВВП на 40 процентов в ближайшие десятилетия, сократив неравенство доходов. В стране, где ВВП на душу населения составляет чуть более 500 долларов, а больше половины населения живет в бедности, это может существенно изменить ситуацию.

Но где взять средства для инвестиций? Одной из ключевых задач является сбалансированное повышение налогов и увеличение эффективности государственных расходов. В обоих случаях потребуется улучшить эффективность государственного управления (что включает борьбу с коррупцией). Это также одно из направлений сотрудничества между МВФ и Сьерра-Леоне, в рамках которого предоставляется обучение и прочая конкретная поддержка в таких областях, как мобилизация доходов и налоговый контроль. Примечательно, что некоторые из этих проблем в Сьерра-Леоне решаются при помощи новых технологических решений, ставших возможными благодаря использованию ИИ и машинного обучения.

Во время кризиса, вызванного Эболой, международное сообщество активизировало поддержку, но в последние годы уровень помощи не достигает прежних объемов. Так, на протяжении десятилетия после окончания гражданских конфликтов Руанда и Мозамбик получали помощь в виде грантов, которая составила около 8–9 процентов ВВП. Но в Сьерра-Леоне такая помощь сегодня сократилась до 2–3 процентов ВВП.

Проблемы, стоящие перед Нигером

В Нигере также предстоит решать острейшие проблемы. В последние годы здесь наблюдается активный рост, а в 2022 году планируется начать экспорт сырой нефти. Но при самых высоких в мире темпах прироста населения (3,8 процента, более 7 детей на одну мать и с высокой детской смертностью) первоочередной задачей является развитие зарождающегося частного сектора и создание рабочих мест.

Более того, Нигеру приходится иметь дело с двумя экзистенциальными угрозами — это военный конфликт и изменение климата. Эти проблемы затрагивают и соседние страны Сахеля.

Вооруженный конфликт в Нигере все чаще приносят через границу террористические группировки из Мали, Буркина-Фасо и Нигерии. В экономическом отношении для страны, ресурсы которой и без того истощены, потребность в больших расходах на обеспечение безопасности осложняет управление государственными финансами, не позволяя направлять средства на цели развития Нигера.

Для Нигера, являющегося преимущественно аграрной страной с небольшим количеством годовых осадков, изменение климата представляет перманентную опасность. Поскольку температура в Сахеле поднимается в 1,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, здесь наблюдается неравномерный уровень осадков и более короткий сезон дождей. По оценкам ООН, 80 процентов сельскохозяйственных угодий Сахеля деградировало.

Вооруженный конфликт и изменение климата — эти проблемы должны быть на повестке дня правительств стран с развитой экономикой, которые обеспокоены ростом терроризма в Северной Африке и притоком мигрантов из этого региона. Экономическое развитие и безопасность, особенно в Европе, связаны общими интересами.

От устремлений к реальности

Нельзя ожидать, что такие страны, как Нигер и Сьерра-Леоне, справятся самостоятельно. Цели ООН в области устойчивого развития зависят от мобилизации внутренних и международных ресурсов для достижения высоких ориентиров, установленных международным сообществом.

Достаточно побывать на местах, чтобы понять, насколько сильны устремления и насколько важным может оказаться каждый шаг вперед. При наличии дополнительных ресурсов эти страны смогут достичь еще больше и воплотить свои устремления в жизнь.

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Дэвид Липтон является первым заместителем Директора-распорядителя МВФ с 2011 года. До прихода в МВФ он являлся специальным помощником президента Клинтона и занимал должность старшего директора по международным экономическим вопросам в Национальном экономическом совете и в Совете национальной безопасности при Белом доме. Он также служил в администрации Клинтона — сначала в качестве помощника министра, а затем заместителем министра финансов по международным делам. До этого он был управляющим директором в банке Citi, занимал руководящие должности в глобальном хедж-фонде Moore Capital Management и в Фонде Карнеги за международный мир. Он также был научным сотрудником в Научном центре им. Вудро Вильсона.

С 1989 по 1992 год г-н Липтон вместе с профессором Джеффри Саксом, работавшим в то время в Гарвардском университете, являлся экономическим советником правительств России, Польши и Словении на этапе перехода к капитализму.

Мистер Липтон имеет докторскую и магистерскую степени из Гарвардского университета и степень бакалавра из Уэслианского университета.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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