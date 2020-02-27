В Воронежской области благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,2 млн рублей перед 47 работниками агропредприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Острогожская межрайонная прокуратура Воронежской области провела проверку по коллективному обращению работников ООО «ОстрогожскАгро-Проект» о нарушении трудовых прав.

Установлено, что агропредприятием допущена невыплата заработной платы 47 работникам за декабрь 2019 г. – январь 2020 г. Общая сумма задолженности составила более 1 млн 200 тыс. рублей.

Прокуратура возбудила в отношении директора ООО «ОстрогожскАгроПроект» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

После принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед всеми работниками предприятия полностью погашена.

Кроме того, прокуратурой также были выявлены факты несоблюдения законодательства в сфере охраны труда.

В связи с этим прокуратура внесла руководству организации представление. Также в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

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