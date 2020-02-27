В Татарстане построят первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 февраля 2020, 19:15

Водный транспорт на газе — новый сегмент газомоторного рынка.

Рост потребления газомоторного топлива в Татарстане в 2019 году — 39%.

В 2020 году «Газпром» построит в регионе две новые газозаправочные станции.

Сегодня в г. Зеленодольске (Республика Татарстан), на верфи Зеленодольского завода им. А.М. Горького делегация «Газпрома» во главе с членом Правления, начальником Департамента Вячеславом Михаленко приняла участие в торжественной церемонии закладки первого в России пассажирского судна, которое будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) — «Чайка-СПГ».

В мероприятии также участвовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Юрий Костин, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Андрей Дмитриев, генеральный директор АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» Иван Егоров, генеральный директор АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» Александр Карпов.

Прогулочно-экскурсионное судно (теплоход) «Чайка-СПГ» предназначено для пассажирских перевозок, в том числе на туристических маршрутах. На нем смогут размещаться не менее 170 человек. Судно планируется спустить на воду уже в текущем году.

Использование газа на речных и морских судах — новый сегмент газомоторного рынка. Сегодня СПГ является самым перспективным моторным топливом для водного транспорта, наиболее доступной альтернативой флотскому мазуту и дизелю.

При этом Республика Татарстан обладает уникальным логистическим расположением, мощным транспортным потенциалом для развития современных промышленных технологий. Планируется, что в регионе будут производиться туристические суда на СПГ, а «Газпром» обеспечит их заправку.

В г. Зеленодольске Вячеслав Михаленко и Рустам Минниханов провели совещание по вопросам развития газомоторной заправочной сети в Республике Татарстан.

Отмечено, что с 2016 года в регионе количество объектов для заправки автотранспорта природным газом увеличено в два раза — до 20, включая построенную в конце 2019 года автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) в г. Альметьевске. Объем потребления газомоторного топлива в Татарстане растет: в 2019 году потребителям было реализовано на 39% газа больше, чем в 2018 году, и на 70% больше, чем в 2017 году.

В текущем году «Газпром» планирует построить две новые АГНКС — в г. Заинске и г. Нурлате, а также провести реконструкцию с увеличением производительности АГНКС в г. Буинске. Компания рассматривает возможность строительства еще ряда газозаправочных объектов в Республике Татарстан. Одновременно ведется работа, направленная на создание в регионе инфраструктуры по производству и заправке СПГ автомобильного и водного транспорта.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Зеленодольский завод им. А.М. Горького входит в число крупнейших судостроительных предприятий России. На сегодняшний день здесь построено свыше 1,5 тыс. морских и речных судов.

План мероприятий по реализации пилотного проекта строительства речных судов на СПГ подписан «Газпромом» и Зеленодольским заводом им. А.М. Горького в октябре 2019 года.

В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума «Газпром» и Правительство Республики Татарстан подписали Соглашение в области реализации инвестиционных проектов «Строительство комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан» и «Строительство автозаправочных станций в Республике Татарстан».

Управление информации ПАО «Газпром»

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