И. Рукавишникова: Совет Федерации уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции».

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества.

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Ирина Рукавишникова подчеркнула, что проблема распространения фальсифицированной и контрафактной продукции обширна и, к сожалению, не теряет своей актуальности на протяжении многих лет.

Проблема распространения фальсифицированной и контрафактной продукции обширна и, к сожалению, не теряет своей актуальности на протяжении многих лет

Незаконный оборот продукции отрицательно сказывается на безопасности и здоровье граждан, причиняет существенный ущерб развитию экономики, приводит к ощутимым потерям бюджетной системы РФ в виде недополученных таможенных и налоговых платежей и снижает инвестиционную привлекательность страны, отметила парламентарий.

«Борьба с этими негативными явлениями – это комплексная и многоаспектная задача, решение которой требует совместной работы органов государственной власти и гражданского общества», — указала Ирина Рукавишникова.

С 2015 года в Правительстве РФ функционирует Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая является органом, координирующим работу исполнительной власти, аналогичные комиссии созданы на региональном уровне. Совет Федерации также уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения защиты прав потребителей. При Комитете СФ по экономической политике действует временная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав потребителей, которая занимается поиском решений, направленных на противодействие распространению контрафакта и фальсификата. Растет активность представителей гражданского общества, работающих в данной сфере, отметила законодатель.

«В течение последних нескольких лет совместными усилиями нам удалось достигнуть определенных успехов в борьбе с контрафактом и фальсификатом», — подчеркнула Ирина Рукавишникова. Значительно усилена административная и уголовная ответственность за оборот товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, ужесточена административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Установлена административная ответственность за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке. Принят ряд мер, в том числе законодательного характера, направленных на борьбу с контрафактной и фальсифицированной продукцией на рынке алкогольной продукции.

«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование мер уголовной и административной ответственности за распространение контрафактной и фальсифицированной продукции»

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Сенатор сообщила, что на рассмотрении Государственной Думы находится пакет законопроектов, направленных на борьбу с контрафактной табачной продукцией, с 1 октября 2020 года будет запрещен выпуск и реализация немаркированных духов и туалетной воды.

«Вместе с тем, несмотря на указанные меры, доля таких товаров на российском рынке по‑прежнему остается очень высокой. По мнению экспертов, существует ряд проблем, требующих законодательного решения. В частности, эв законодательстве отсутствует четкое определение «фальсифицированный пищевой продукт», что препятствует единообразию в правоприменительной практике, в том числе в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях», — сказала законодатель.

Она отметила недостаточную эффективность санкций за незаконное использование средств индивидуализации товаров, размер которых во много раз меньше получаемой от неправомерной деятельности прибыли. Также отсутствуют возможность конфискации товара в случае выявления административных правонарушений, нет специального состава административного правонарушения, устанавливающего ответственность за оборот фальсифицированной продукции, в том числе продуктов питания. Недостаточно эффективно работает механизм контроля за качеством продукции, приобретаемой для государственных и муниципальных нужд, подчеркнула Ирина Рукавишникова.

В дискуссии приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, начальник отдела законодательства об административных правонарушениях и административной ответственности Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Министерства юстиции Российской Федерации Вероника Николаева, судья Судебной коллеги по уголовным делам Верховного Суда РФ Александр Червоткин, статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов, начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Также в режиме видеоконференции в обсуждении приняли участие представители Республики Коми, Краснодарского и Красноярского краев, Новосибирской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга.

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