И. Рукавишникова: Юридическая составляющая есть практически в каждом обращении дончан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совместный с и. о. прокурора области прием граждан Ростовской области в рамках региональной недели.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области вместе с и. о. прокурора Ростовской области Андреем Сысоенковым провела в г. Батайске прием граждан, в котором приняли участие 20 жителей региона.

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Обращения касались вопросов неудовлетворительного содержания дорог, нарушений земельного, трудового и уголовного законодательства, проблем в сфере ЖКХ, оборота твердых бытовых отходов, долевого строительства, исполнительного производства. По принятым обращениям организованы проверки, даны разъяснения, ряд поручений взят на личный контроль и. о. прокурора области.

«Юридическая составляющая есть практически в каждом обращении дончан. Одна из заявительниц подняла острую проблему четкого исполнительного производства. Некоторое время назад она брала кредит в одном из российских банков, своевременно расплатиться не смогла. Дело дошло до суда и принудительного взыскания долга и процентов по нему. По словам заявительницы, задолженность полностью погашена, но судебные приставы продолжают взыскивать с нее денежные средства. Конечно, ситуация требует детального рассмотрения и справедливого решения», — отметила Ирина Рукавишникова.

По ее словам, другое обращение требовало оказания бесплатной юридической помощи заявительнице, которая являлась участницей долевого строительства и столкнулась с проблемами при регистрации права собственности на свои квадратные метры. Такая помощь ей, как и другим участникам приема, была оказана.

По инициативе сенатора совместные приемы с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти проходят в различных муниципальных образованиях Ростовской области регулярно. За последний год несколько подобных приемов проведено именно с прокуратурой Ростовской области.

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