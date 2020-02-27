К. Косачев провел встречу с независимыми политическими аналитиками из Германии и США

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены вопросы региональной и глобальной безопасности в контексте отношений России и Запада.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с представителями Фонда Эберта и корпорации RAND.

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Независимые политические аналитики из Германии и США представили российскому сенатору подготовленный ими доклад «Пересмотр регионального порядка в постсоветской Европе и Евразии». Работа касается ключевых вопросов региональной безопасности, экономической интеграции и региональных конфликтов.

Авторы доклада предлагают вариант пересмотра регионального порядка, который смягчил бы соперничество между Россией и Западом и, по мнению зарубежных аналитиков, повысил бы уровень безопасности и благосостояния в затронутых этим соперничеством государствах региона.

Константин Косачев оценил этот документ как конструктивный и приемлемый. Вместе с тем сенатор отметил, что одной из основных проблем взаимоотношений России и ряда западных стран является их неготовность и нежелание отказаться от манеры и шаблона поведения, характерного для времен «холодной войны».

«Предлагаемая (а зачастую и навязываемая) России модель нового либерального порядка не подходит нашей стране», — подчеркнул сенатор.

Необходимо создать новый свод международных правил, обязательный для исполнения всеми игроками мировой политики

По мнению парламентария, необходимо создать новый свод международных правил, обязательный для исполнения всеми игроками мировой политики.

В ходе состоявшейся дискуссии обсуждена проблематика, затрагивающая широкий круг международных отношений.

Представители западных аналитических центров выразили заинтересованность в продолжении диалога с российскими парламентариями.

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