Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Главное27.02.2020 12:05

МВК по использованию результатов космической деятельности

На базе оператора космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» 26 февраля 2020 года состоялось второе заседание Межведомственной комиссии (МВК) по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов, сформированной Госкорпорацией «Роскосмос».

На заседании присутствовали более 40 участников МВК, а в режиме видеоконференцсвязи подключились более 150 участников представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ (более 70 субъектов), аппарата полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и предприятий ракетно-космической промышленности.

С докладом выступил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко. Он рассказал об основных положениях проекта закона о дистанционном зондировании Земли из космоса, а также о потребностях государства, бизнеса и граждан в продуктах, сервисах и услугах, основанных на данных ДЗЗ.

MIL OSI