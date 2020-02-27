Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Энергомаш#Главное27.02.2020 16:23

НПО Энергомаш — победитель Всероссийского конкурса

Российский Союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019». В номинации «За развитие кадрового потенциала» среди промышленных предприятий России первое место присвоено НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Всего по результатам деятельности за 2019 год в конкурсе приняло участие несколько сотен предприятий из всех федеральных округов. Конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится РСПП ежегодно, он является наиболее престижным с точки зрения оценки социально-экономического развития отечественных компаний. Конкурс определяет динамично развивающиеся компании по итогам уходящего года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности в 8 номинациях.

Как отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО Энергомаш Наталья Егоренкова, получить столь высокую оценку работы кадровой службы почетно и приятно.

«2019 год был очень активным, динамичным с точки зрения выполнения тех обязательств, которые взяла на себя администрация предприятия в начале года в области оплаты труда, развития карьеры работников и реализации социальных проектов. Кадровой службой проведена работа по увеличению средней заработной платы на предприятии. Активно ведутся программы обучения и развития персонала. Внедрены новые подходы в области оценки ключевых компетенций среди персонала КБ, качества, мастерского состава и технологической службы предприятия.Ярким примером проводимой социальной политики можно назвать тот факт, что НПО Энергомаш стало первым предприятием ракетно-космической отрасли, имеющим собственную врачебную амбулаторию. И мы очень рады, что наша напряженная работа была оценена по достоинству», — отметила Наталья Егоренкова.

Награждение победителей конкурса будет проходить во время форумов Недели российского бизнеса в марте 2020 года и других значимых мероприятий.

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