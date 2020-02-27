Об утечке мозгов и Силиконовой долине (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Почему Вы не спрашиваете, что у меня в руках?

В.Путин: Айпад, я так понимаю.

А.Ванденко: О! Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин.

В.Путин: Хорошо.

А.Ванденко: Как Вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение?

В.Путин: Не знаю.

А.Ванденко: Смотрите.

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В.Путин: Давайте.

А.Ванденко: Можем вслух.

В.Путин: Да, «Путин биография», «Путин Инстаграм», «Путин Грузия», «Путин пресс-конференция-2019», «Путин в молодости», «Путин Польша», «Путин семья и друзья», «Путин возраст», «Путин уволил генералов сегодня», «Путин Северный поток», «Путин Зеленский», «Путин двойник доказательства».

А.Ванденко: Мне вот последнее нравится: «Путин двойник доказательства». Вы настоящий?

В.Путин: Да.

А.Ванденко: А двойник есть?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: И не было?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

В.Путин: Возникала.

А.Ванденко: И?

В.Путин: Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

А.Ванденко: То есть начало нулевых?

В.Путин: Да.

А.Ванденко: Чтобы просто дублёр ехал туда, где стрёмно, для…

В.Путин: Ну ехал, появлялся там.

А.Ванденко: То есть нет?

В.Путин: Нет.

А.Ванденко: Тогда теперь работаем по повестке другой.

Едем дальше. «Цифра», искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?

В.Путин: Во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. А вообще…

А.Ванденко: Сейчас скажу…

В.Путин: Ну хорошо, сейчас. Я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше, известная поговорка.

А.Ванденко: А государство?

В.Путин: Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, – они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений, и там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё.

Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам.

Есть два пути.

А.Ванденко: Так…

В.Путин: Либо закрываться, как это было в…

А.Ванденко: Не пущать.

В.Путин: Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, должен сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…

А.Ванденко: В смысле, на себя?

В.Путин: Вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги – как одно из предложений.

А.Ванденко: И как Вам? Как Вы к нему относитесь?

В.Путин: В целом возможный вариант, это возможно. Если человек учится…

А.Ванденко: Такое крепостное право.

В.Путин: Почему? Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь…

А.Ванденко: Да, согласен.

В.Путин: Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта – верни деньги тогда, это по-честному.

А второй путь – создавать условия, платить. Это, Вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, – сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже.

Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер, и хорошо работает.

Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает. Посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

А.Ванденко: Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.

В.Путин: Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, «Яндекс» развивается.

А.Ванденко: То есть обновление ежегодно…

В.Путин: Послушайте, и «Яндекс» развивается. Не было вообще – теперь есть. И конкурируют хорошо с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это же тоже признак того, что развитие идёт.

Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов: очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей.

Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И, что очень интересно, меня знаете что порадовало: они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника.

А.Ванденко: То есть это не то, что «пусть едут, бабы ещё нарожают»?

В.Путин: Нет, что Вы, это вообще не наш подход.

Но это сложный процесс, длительный.

А.Ванденко: Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?

В.Путин: Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.

А.Ванденко: Вам комфортно? Пользуетесь?

В.Путин: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

А.Ванденко: Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по Вашему приглашению, и Вы звонили по смартфону.

В.Путин: Ну я звоню…

А.Ванденко: Не понял, правда, что за модель. И как-то Вы его держали…

В.Путин: Мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента.

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