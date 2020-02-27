Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации руководитель ведомства Олег Матыцин провёл совещание по вопросу реализации межведомственной программы «Плавание для всех», разработанной по поручению Президента Российской Федерации. В ноябре 2019 года программа утверждена Минспортом России, Минпросвещения России, Минобрнауки России и Всероссийской федерацией плавания.

В совещании приняли участие президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а также представители заинтересованных ведомств.

Открывая совещание, Министр отметил деятельность Всероссийской федерации плавания в развитии и популяризации вида спорта. «Федерация показывает хороший и позитивный пример того, как надо взаимодействовать с Министерством спорта, с другими министерствами и с регионами», – сказал Олег Матыцин.

Основной целью межведомственной программы «Плавание для всех» является создание условий для обучения и занятий плаванием населения Российской Федерации различных возрастных и социальных групп, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счёт строительства бассейнов для плавания в муниципальных образованиях.

Ожидается, что по результатам реализации Программы к 2024 году численность россиян, систематически занимающихся плаванием, составит 3 млн человек (по данным 2019 года плаванием занимаются 2,1 млн граждан страны).

К настоящему времени подготовлены рекомендации по формированию и утверждению региональных межведомственных программ «Плавание для всех» и форма мониторинга реализации программы, которые в ближайшее время будут направлены в субъекты Российской Федерации.

В ходе совещания принято также решение о формировании при Минспорте России Совета по развитию физической культуры и массового спорта. Одной из его функций станет координация деятельности по реализации межведомственной программы «Плавание для всех».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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