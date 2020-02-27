Открытие перекрёстных годов России и Киргизии

Source: President of Russia – Kremlin

Программа перекрёстных годов включает более 200 мероприятий, которые пройдут в Российской Федерации и Киргизской Республике.

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В.Путин: Уважаемый Сооронбай Шарипович! Дорогие друзья! Дамы и господа!

Поздравляю всех вас с открытием Года России в Киргизии и Года Киргизии в России. Это действительно большое, знаменательное событие для наших стран и народов.

Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям.

Между нашими государствами поддерживаются интенсивные политические связи, интенсивный политический диалог. Мы регулярно встречаемся с Президентом Жээнбековым, и сегодняшние наши переговоры прошли в традиционно деловом и конструктивном ключе.

Отмечу, что Россия и Киргизия сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии – как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) , выступают с согласованных позиций в международных организациях. Налажено тесное взаимодействие на интеграционном треке в Евразийском экономическом союзе Краткая справка Евразийский экономический союз (ЕАЭС) .

Осуществляются крупные совместные проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере транспорта и высоких технологий. Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Киргизию.

В наших учебных заведениях продолжается подготовка квалифицированных кадров для киргизской экономики.

Подчеркну: Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией, и мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрестного года.

Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект. Напомню, что решение об организации Года России в Киргизии и Года Киргизии в России мы с господином Жээнбековым приняли в ходе государственного визита в Киргизскую Республику в марте 2019 года.

В соответствии с поручениями глав государств министерствами и ведомствами двух стран при участии деловых, общественных кругов, молодежи проделана большая подготовительная работа.

Программа Года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии и будут нацелены на активизацию двухстороннего взаимодействия, на развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран.

В частности, запланированы конференции предпринимателей и бизнес-миссии, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы расширения взаимной торговли и инвестиций, наметить новые перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, здравоохранении, в других областях.

Предусмотрено проведение форумов ректоров вузов России и Киргизии, молодых лидеров двух стран, разнообразные семинары по линии научных, академических и студенческих кругов.

Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. Гастроли театров и музыкальных коллективов, художественные и фотовыставки, кинопоказы несомненно поспособствуют тому, чтобы жители наших стран еще лучше узнали культуру, историю и традиции друг друга.

В программе перекрестного года целая серия встреч между представителями российских и киргизских регионов. В сентябре в Екатеринбурге состоится IX Российско-киргизская межрегиональная конференция.

И конечно же, особое место займут историко-мемориальные и патриотические мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исключительно важно, что Россия и Киргизия многое делают для того, чтобы сохранять и чтить память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир.

Мы ждем Сооронбая Шариповича и делегацию Киргизии на юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Рассчитываем, что киргизские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в Параде на Красной площади.

И в заключение хотел бы от всей души пожелать успехов организаторам и участникам российско-киргизского перекрестного года и еще раз выразить уверенность, что запланированные мероприятия послужат упрочению всего комплекса наших дружественных связей.

Благодарю вас за внимание.

С.Жээнбеков Жээнбеков Сооронбай ШариповичПрезидент Киргизии : Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые россияне! Дорогие кыргызстанцы! Дамы и господа!

Поздравляю всех вас с открытием перекрестного года Кыргызстана и России.

Сегодняшнее событие является выражением общего стремления наших народов быть еще ближе. Кыргызстан с уважением относится к общей, совместной с Россией истории.

Кыргызский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение.

Неоспорим тот факт, что за семь десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности.

Прошло почти 30 лет, как Кыргызская Республика стала независимым государством, но культурные, духовные, братские отношения наших народов остались неразрывными. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией.

Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радуюсь, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран. Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общекультурные, духовные ценности. В Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. Это еще больше сближает наши народы.

Уважаемые друзья!

В этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории – 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша святая обязанность – бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов, великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению.

Велика роль России в отстаивании правды о войне. Мы полностью поддерживаем усилия Владимира Владимировича, направленные на недопущение искажений истории Второй мировой войны.

Уважаемые друзья!

Кыргызская Республика сегодня – суверенное государство, самостоятельный субъект международных отношений. Российская Федерация сегодня – мировая держава, имеет внушительный вес на международной арене. Россия – наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер.

Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это, прежде всего, СНГ Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) , Евразэс Краткая справка Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) , ОДКБ, ШОС Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) .

Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Отмечу огромную роль Российской Федерации в процессе вступления и адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразэс.

Мы будем и далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзнические отношения. Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России, ее лидера Владимира Владимировича Путина.

Уважаемые дамы и господа!

От имени народа Кыргызской Республики выражаю глубокое уважение и признательность всему народу Российской Федерации. Благодарю Владимира Владимировича за теплый прием и гостеприимство. Желаю нашим странам мира, процветания и благополучия.

Благодарю за внимание.

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