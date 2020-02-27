Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили меры по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В Совете Федерации прошел «круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области

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Сенатор подчеркнул, что одно из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны — повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, а также реконструкция и строительство мелиоративных систем. Это обусловлено тем, что пригодные для ведения сельскохозяйственного производства земельные ресурсы являются важным фактором конкурентоспособности страны.

Законодатель отметил, что в России достаточно сложные природно-климатические условия – для 80 проц. пашни свойственен дефицит атмосферных осадков, а 10 проц. пахотных земель переувлажнены. Уровень мелиоративной обустроенности в стране недопустимо отстает от имеющихся конкурентов на рынке продовольствия. В целом текущая динамика качества сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в России характеризуется активным развитием процессов деградации почв. И это несмотря на то, что в соответствии с земельным законодательством данные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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Сергей Лисовский

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

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Как отметил сенатор, от количества и качества земли, структуры земельных угодий, организации их рационального использования зависят объемы производимой продукции, ее качество, себестоимость и экологическая безопасность. Постоянное возрастание антропогенных нагрузок на земельные ресурсы, интенсивная эксплуатация природных возможностей земли в процессе сельскохозяйственного производства вызывают ухудшение естественного плодородия почв, следствием чего является их выбытие из оборота или полная потеря для сельскохозяйственного использования.

Сергей Лисовский обратил внимание на самый сложный и важный вопрос – отсутствие актуальных данных о состоянии почвенного плодородия. Такие исследования не проводятся с середины 80-х годов прошлого века. «Необходима современная качественная оценка земель сельскохозяйственного назначения», — подчеркнул парламентарий.

Необходима современная качественная оценка земель сельскохозяйственного назначения

По данным, полученным профильным Комитетом СФ из регионов, в последние годы с плодородием пахотных земель создалось катастрофическое положение. Сенатор уточнил, что законодательство в данной сфере требует системного обновления, а действующий Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 1998 г. имеет рамочный характер и своих задач не выполняет. Так, указанный закон устанавливает, что осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения является расходным полномочием субъектов Российской Федерации. Однако данные полномочия зачастую не обеспечены финансовыми средствами.

Сергей Лисовский считает, что очень важную роль в вопросе сохранения почвенного плодородия играет землеустройство. Здесь предусматривается реальное распределение земельного фонда по категориям пользования, выделяются земли сельскохозяйственного использования, намечаются меры по предупреждению или устранению последствий от действия наиболее распространенных в регионе видов деградации земель. Проектом внутрихозяйственного землеустройства должны устанавливаться оптимальные пределы использования пашни.

Еще один фактор, негативно влияющий на охрану почв, указал парламентарий, — наличие проблем, связанных с оформлением прав на землю хозяйствующими субъектами. Это отрицательно сказывается на ведении сельскохозяйственного производства, усложняет процесс организации выполнения необходимых охранных мероприятий.

По словам сенатора, сложность и многогранность природных, экологических и социально-экономических условий обусловливает необходимость системного подхода к организации охраны земель. Такой подход предполагает формирование системы охраны земель как совокупности взаимосвязанных между собой и с внешней средой элементов, составляющих определенное единство, направленное на решение задач охраны земель. Взаимосвязь элементов системы охраны земель должна обеспечиваться как в территориальном плане, так и в плане соответствия каждому уровню управления земельными ресурсами.

«Система охраны земель должна ориентировать землепользователей на эффективное использование земель, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности по сохранению и восстановлению плодородия почв, защиту земель от негативных воздействий хозяйственной деятельности и получение общественного эффекта», — заявил Сергей Лисовский.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края члены Совета Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхознадзора, Росреестра, субъектов Российской Федерации, научного сообщества.

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