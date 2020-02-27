О системе обращения низкоуглеродных сертификатов в Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России подготовило проект Федерального закона по внедрению в обращение на территории Российской Федерации низкоуглеродных сертификатов по факту производства электрической энергии.

В рамках законопроекта определено, что низкоуглеродный сертификат – электронный документ, выдаваемый по факту производства электрической энергии с использованием атомной энергии и (или) с использованием возобновляемых источников энергии на квалифицированном генерирующем объекте (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции).

В экономическом отношении низкоуглеродный сертификат – это форма представления и участия в рыночном обороте набора («пакета») прав, обусловленных совокупностью позитивных экологических, социальных и других общественно значимых эффектов, которыми сопровождается производство указанного в сертификате количества (объёма) электроэнергии. Указанные эффекты заключаются прежде всего в более низком, по сравнению со сжиганием ископаемого топлива, уровне негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышении качества жизни населения.

Получение сертификатов является правом, но не обязанностью владельцев квалифицированных генерирующих объектов.

Сертификат является объектом гражданских прав: до погашения или истечения срока его действия он может свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому любыми способами, которые допускает гражданское законодательство; сертификаты будут находиться в свободном обращении; выдача низкоуглеродных сертификатов будет производиться в добровольном порядке по заявлению собственника низкоуглеродного источника энергии.

Покупка и погашение сертификата дает право потребителю низкоуглеродной энергии предоставлять другим лицам и распространять информацию, в том числе рекламу, о том, что потребление (покупка) им электрической энергии в количестве (объеме), указанном в погашенных низкоуглеродных сертификатах, обеспечено производством электрической энергии на низкоуглеродных источниках энергии, вследствие чего данное лицо и (или) осуществляемая им деятельность и (или) ее результаты (производимые либо реализуемые товары, работы, услуги) и (или) применяемые при осуществлении такой деятельности технологии связаны с электрической энергией, произведенной на основе использования низкоуглеродных источников энергии.

Кроме того, сертификаты позволят их владельцам подтвердить выполнение международных требований по потреблению низкоуглеродной электрической энергии.

Ведение реестра сертификатов предполагается осуществлять с помощью специализированной информационной системы в электронной форме. Предоставление доступа к функциональным возможностям указанной информационной системы, а также ее эксплуатацию осуществляет Ассоциация «НП Совет рынка».

В перспективе рассматривается возможность организации взаимного признания сертификатов для их обращения на зарубежных рынках, в том числе в странах-членах ЕС.

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