Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.02.2020 18:30

Победители первой волны проекта «Профстажировки 2.0»

В конференц-зале Общероссийского народного фронта 27 февраля 2020 года состоялась церемония подведения итогов первой волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Госкорпорация «Роскосмос» выступила индустриальным партнером данного проекта.

В рамках первой волны свои кейсы представили 9 организаций и предприятий ракетно-космической отрасли: РКК «Энергия», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», НПО Техномаш, НПО Лавочкина, НПО Энергомаш, ИСС, Центр подготовки космонавтов, Российские космические системы и Корпоративная Академия Роскосмоса.

В рамках церемонии подведения итогов была отмечена работа «Создание лунной орбитальной станции» студента Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Николая Ткачева, разработавшего проект орбитальной станции на основе представленного на платформе «Профстажировки 2.0» кейса НПО Лавочкина. В ее основу положена задача проектирования с проведением габаритно-массовых, энергетических и тепловых расчетов, по результатам которых оценены параметры наружного гидравлического контура системы обеспечения теплового режима окололунной орбитальной станции-гостиницы.

На церемонии подведения итогов Роскосмос представляли директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин, Герой России, летчик-космонавт Фёдор Юрчихин и заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам НПО Лавочкина Ирина Шолохова.

«Благодарим организаторов конкурса „Профстажировки 2.0“ за прекрасную возможность выявить новые таланты и идеи. Кейс по созданию окололунной орбитальной туристической станции — очень перспективное направление. Мы в Роскосмосе уверены в том, что подготовленные решения студентов и, самое главное, их готовность двигаться дальше в этом направлении послужат на благо отечественной и мировой космонавтике!Желаем вам в этом удачи, будем помогать пройти стажировку и, конечно же, ждем вас на работу в ракетно-космическую отрасль», — отметил, поздравляя участника, Дмитрий Шишкин.

MIL OSI