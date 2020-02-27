Поздравление военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций.

И прежде всего благодарю за отличные результаты в службе, за уверенное, чёткое выполнение сложнейших боевых задач, за надёжность и твёрдость, проявленные при защите России, её национальных интересов, безопасности страны и наших граждан.

В год 75-летия Великой Победы особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам подразделений специального назначения, тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа.

На вашем высоком примере выросли целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии. Мы всегда будем помнить героев, которые отдали свою жизнь за Россию, за наш народ.

Лучшие, самые подготовленные, бесстрашные воины, солдаты и офицеры и сейчас достойно, с честью служат в рядах Сил специальных операций. Их кадровому, материально-техническому усилению, повышению боевого потенциала и впредь будем уделять самое пристальное внимание. В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз – это одно из приоритетных направлений развития наших Вооружённых Сил.

Уверен, что вы, командиры и бойцы Сил специальных операций, будете всегда действовать решительно и умело, в ходе стратегических и тактических учений, в реальной боевой обстановке безупречно выполните полученный приказ, справитесь с самой сложной задачей – так, как вы это умеете и не раз доказывали на деле.

Желаю вам успехов в службе. Счастья и благополучия вашим семьям, родным и близким.

С праздником!

MIL OSI