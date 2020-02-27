Посещение тематического парка «Остров мечты»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства ознакомился с макетом проекта «Остров мечты», осмотрел тематические зоны с аттракционами и пешеходные галереи «городского променада». Президент пообщался с первыми посетителями парка – детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанниками детских домов, подопечными благотворительного Фонда Константина Хабенского.

«Остров мечты» – новый культурно-развлекательный кластер, возведение которого нацелено на улучшение качества городской среды, развитие внутреннего и въездного туризма, создание новых рабочих мест.

Крытая часть комплекса площадью 300 тысяч квадратных метров включает девять тематических зон с 27 современными аттракционами, а также выполненный в архитектурных стилях разных стран «городской променад» с центральной площадью «Москва». До конца 2020 года планируется открытие концертного зала и кинотеатра.

На прилегающей территории в тёплое время года будет завершено создание ландшафтного парка площадью 44 гектара со спортивными и игровыми площадками, танцполом, павильонами для мастер-классов. Дальнейшие планы развития «Острова мечты» предполагают, в частности, строительство двухкилометровой благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, гостиницы.

Торжественное открытие парка намечено на 29 февраля.

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