После вмешательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе восстановлены права должностного лица, незаконно привлеченного к административной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе провело проверку в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в связи с жалобой на незаконное привлечение к административной ответственности.

Установлено, что по постановлению Северо-Кавказского управления Ростехнадзора главный энергетик организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты в Республике Адыгея, неправомерно привлечен к административной ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ (действия (бездействие), связанные с невыполнением в установленный срок или ненадлежащим выполнением законного предписания органа Ростехнадзора).

Проверка показала, что вынесенное постановление не содержит ссылку на предписание об устранении нарушений в области промышленной безопасности, выполнение которого проверялось. Кроме того, при рассмотрении дела Ростехнадзором не установлено, в каком порядке и каким ответственным должностным лицом должно было исполняться ранее выданное предписание.

При таких условиях главный энергетик привлечен к административной ответственности неправомерно.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть на незаконное постановление по делу об административном правонарушении принес протест, который удовлетворен.

Незаконное постановление отменено, производство по делу прекращено. Решается вопрос об ответственности организации за неисполнение предписания.

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