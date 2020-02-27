Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#Космодромы#Байконур27.02.2020 11:45

Предстартовая подготовка корабля «Союз МС-16»

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в соответствии с графиком предполетных испытаний на космодроме Байконур продолжают работу с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». После доставки на полигон он оставался в режиме хранения на территории монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

28 января 2020 года корабль был расконсервирован и установлен в стенд технического комплекса для выполнения плановых операций начального этапа наземной подготовки. В настоящее время он проходит автономные испытания, успешно завершая цикл проверочных включений служебной аппаратуры, диагностику электронно-вычислительного и радионавигационного оборудования, контроль герметичности и тестирование бортовых систем.

Запуск запланирован на 9 апреля 2020 года. Пилотируемый корабль «Союз МС-16» должен доставить на борт Международной космической станции участников 62/63-й экспедиций. Данный пуск станет первым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту (запуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года). Ранее «Союз-2.1а» выводил на орбиту только грузовые корабли и космические аппараты. После 25 сентября 2019 года эта ракета заменила «Союз-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на МКС.

«Союз-2.1а» — российская ракета космического назначения, предназначенная для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит». В дальнейшем предполагается поэтапная замена на более современную бортовую цифровую вычислительную машину. Главное преимущество ракеты «Союз-2.1а» по сравнению с «Союз-ФГ» — это цифровая, а не аналоговая система управления.

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