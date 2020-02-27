Россияне Юлия Эйдензон и Михаил Азаренко – чемпионы Европы в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени среди смешанных пар

Source: Russia Ministry of Sport

26 февраля во Вроцлаве (Польша) на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия россияне Юлия Эйдензон и Михаил Азаренко завоевали «золото» в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени среди смешанных пар.

Ранее на континентальных соревнованиях Михаил Азаренко стал серебряным призёром в личном зачёте в стрельбе по движущейся мишени и выиграл «золото» в команде с Владиславом Щепоткиным и Владиславом Прянишковым в той же дисциплине. А Юлия Эйдензон вместе с Ольгой Степановой и Ириной Измалковой завоевала серебряную награду в командном зачёте в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени.

На Первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия, которое также проходит в эти дни во Вроцлаве, россияне выиграли четыре награды: две серебряные и две бронзовые.

«Серебро» завоевали Кристина Жолудева в стрельбе микс из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени, а также команда в составе Татьяны Харьковой и Григория Шамакова в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар. Бронзовыми призёрами стали Анастасия Шадах в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, а также Анастасия Деревягина и Александр Васильев в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с наградами Чемпионата и Первенства Европы и желает новых успехов и побед!

С использованием информации и фото Стрелкового союза России / shooting-russia.ru

Пресс-служба Минспорта России

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