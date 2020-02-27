Россиянка Евгения Павлова – чемпионка Европы по биатлону в суперспринте

Source: Russia Ministry of Sport

26 февраля были разыграны первые медали на Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в 20 км от Минска (Республика Беларусь) в спортивном центре «Раубичи».

Россиянка Евгения Павлова завоевала золотую медаль в суперспринте с результатом 16 минут 31,8 секунды. Наша спортсменка прошла дистанцию без штрафных кругов и не использовала ни одного дополнительного патрона на огневых рубежах.

«Серебро» выиграла украинка Елена Пидгрушная (+2,8; 0), «бронзу» – француженка Хлоэ Шевалье (+5,5; 0).

В мужском суперспринте лучшим из россиян стал Карим Халили (+29,7; 1), занявший седьмое место. Победил белорус Сергей Бочарников (14.12,8; 0), на втором месте – чех Адам Вацлавик (+0,4; 0), третьим финишировал украинец Дмитрий Пидручный (+0,5; 1).

Чемпионат Европы по биатлону носит статус открытого турнира. В нём могут принимать участие спортсмены из любых стран. В этом году в Республику Беларусь приехали биатлонисты из 41 страны.

В основном в Чемпионате Европы участвует ближайший резерв национальных сборных. Результаты личных гонок идут в зачёт Кубка IBU.

Первоначально местом проведения Чемпионата Европы 2020 года должен был стать эстонский город Отепя. Но за две недели до старта соревнований в связи с тёплой погодой и отсутствием снега Международный союз биатлонистов перенёс мероприятие в Республику Беларусь. Помимо суперспринта будут разыграны медали в мужском и женском спринте, гонках преследования, а также в смешанной и одиночной смешанной эстафетах.

Чемпионат Европы завершится 1 марта.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Евгению Павлову и её тренеров с завоеванием «золота» и желает удачи и новых высоких достижений!

Фото: Союз биатлонистов России

Пресс-служба Минспорта России

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