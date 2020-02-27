Сенаторы приняли участие в торжественной церемонии изъятия земли с мест сражений под Ржевом

Source: Russia – Council of the Federation
Запланирована передача капсулы с ржевской землей белорусскому храму-памятнику в честь Всех Святых, для ее закладки в крипте храма.
В рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне делегация членов Совета Федерации посетила сельские поселения в Ржевском районе Тверской области. Сенаторы приняли участие в торжественной церемонии изъятия земли с мест сражений 1942–1943 годов.
Смотрите также
В составе делегации — член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области
Мероприятие проводится в рамках Международной акции памяти «Во славу общей Победы». В ближайшее время запланирована передача капсулы с ржевской землей находящемуся в Минске храму-памятнику в честь Всех Святых, для ее закладки в крипте храма.
«Эта акция даст объединительный импульс союзным республикам для совместного сбережения памяти о страшной, кровопролитной Великой Отечественной войне. Ржевская земля пропитана и русской, и белорусской кровью бойцов, защищающих единое Отечество», — сказал Алексей Кондратьев в ходе торжественной церемонии забора земли близ деревни Кокошкино. Церемония изъятия земли состоялась у памятника Неизвестному солдату, установленному на месте гибели 150 тысяч советских солдат.
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
1 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
2 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
3 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
4 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
5 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
6 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
7 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
8 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
9 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
10 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
11 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
12 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
13 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
14 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
15 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
16 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
17 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
18 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
19 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
20 из 24
Андрей Епишин
21 из 24
Андрей Епишин
22 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
23 из 24
Рабочая поездка сенаторов в Тверскую область
24 из 24
«Сегодняшняя акция проводится во имя сохранения нашей общей памяти», — подчеркнул Франц Клинцевич во время посещения высоты 200, расположенной близ деревни Полунино, в четырех километрах от Ржева.
Как рассказал Андрей Епишин, ожесточенные бои за деревню велись около месяца, а сам путь от Ржева до Полунино войска прошли за полгода.
Акция проводится во имя сохранения нашей общей памяти
«Мемориальную капсулу наполнили землей с обеих берегов Волги, где в 1942–1943 годах проходили кровопролитные бои», — сообщил парламентарий.
Сенаторы возложили цветы к братской могиле в деревне Полунино, где захоронены останки почти 13 тысяч человек, а также провели встречу с участниками Великой Отечественной войны в Комнате воинской славы при местной библиотеке.
«Это дорогая для нас земля. Это символ общего нашего прошлого, нашей общей Победы», — отметил участник акции, заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания Беларуси и России Николай Самосенко.
В рамках поездки в Тверскую область члены Совета Федерации осмотрели строящийся Памятник Солдату под Ржевом.