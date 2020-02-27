Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Восточный#Космодромы27.02.2020 10:15

Четыре «Фрегата» доставили на Восточный

На космодром Восточный были доставлены четыре разгонных блока «Фрегат». В таком количестве разгонные блоки космодром принимает впервые. Специалисты ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» совместно со специалистами НПО Лавочкина (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняли и установили их на складе блоков Технического комплекса.

Все работы прошли штатно. В режиме хранения разгонные блоки «Фрегат» будут находиться до начала марта 2020 года, именно на этот период запланировано начало работ. Запуски запланированы в рамках пусковых кампаний OneWeb в 2020 году.

Кроме того, в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе находятся пять ракет-носителей «Союз-2.1б», три из них собраны в «пакеты» (сборка первой и второй ступеней). Работы велись в этом году специалистами филиала Космического центра «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в соответствии с графиком.

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