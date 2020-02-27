VI Всероссийская зимняя Универсиада 2020 года: завершились соревнования по лыжным гонкам

Source: Russia Ministry of Sport

26 февраля в Красноярске завершились соревнования по лыжным гонкам в зачёт VI Всероссийской зимней Универсиады 2020 года. Более 240 спортсменов – представителей 40 российских вузов разыграли 10 комплектов наград среди мужчин и женщин в личных и командных дисциплинах.

Лучший результат показала сборная Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Республика Татарстан). Спортсмены подведомственного Министерству спорта Российской Федерации вуза набрали в сумме 2131 очка. Второе место в командном зачёте заняли представители Пензенского государственного университета (1922), третье – студенты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (1449), подведомственной также Минспорту России.

После завершения двух из шести видов спортивной программы VI Всероссийской зимней Универсиады 2020 года общекомандный зачёт возглавляют:

1 место – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – 24 очка;

2 место – Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омская область – 24 очка;

3 место – Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленская область – 23 очка;

4 место – Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва – 22 очка;

5 место – Уральский государственный университет физической культуры, Челябинская область – 20 очков.

В классификационной таблице по субъектам Российской Федерации лидируют:

1 место – Санкт-Петербург – 47 очков;

2 место – Челябинская область – 32 очка;

3 место – Московская область – 29 очков;

4 место – Москва – 27 очков;

5 место – Красноярский край – 26 очков.

VI Всероссийская зимняя Универсиада 2020 года проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторам состязаний выступают Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз и Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

В программу соревнований включены следующие виды спорта: биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, конькобежный спорт (в том числе, шорт-трек), кёрлинг. Участниками состязаний являются студенты, аспиранты и выпускники 2019 года очной формы обучения образовательной организации, обучающиеся (обучавшиеся) по программам высшего профессионального образования независимо от их гражданства и имеющие спортивную квалификацию в соответствии с ЕВСК не ниже 3 спортивного разряда.

Финальный этап Универсиады завершится 4 марта.

Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва

Пресс-служба Минспорта России

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