Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы развития сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области провел «круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Мероприятие организовано совместно с Комитетом СФ по экономической политике.

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По словам сенатора, профильный Комитет СФ на протяжении последних нескольких лет на заседаниях «круглых столов», парламентских слушаниях и выездных совещаниях рассматривает состояние инфраструктурных отраслей Дальнего Востока. «Мы видим, что сложилось явное несоответствие между значимостью дальневосточных регионов для развития страны и состоянием инфраструктурных отраслей. Это является одним из основных сдерживающих факторов дальнейшего развития экономики и повышения качества жизни населения, проживающего на территории этого макрорегиона», — подчеркнул законодатель. В полной мере, отметил он, это относится и к автомобильным дорогам, которые занимают важнейшее место среди инфраструктурных объектов и которых катастрофически не хватает на Дальнем Востоке. «Не случайно в последнее время строительство и реконструкция автомобильных дорог являются одними из важнейших приоритетов государства».

Строительство и реконструкция автомобильных дорог являются одними из важнейших приоритетов государства

Анатолий Широков обратил внимание, что протяженность автомобильных дорог общего пользования Дальневосточного федерального округа, который занимает свыше 40 процентов территории страны, в настоящее время составляет всего 8,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог Российской Федерации. Из них нормативным требованиям соответствует порядка 79 проц. федеральных и только 37 проц. региональных дорог в округе. Это ниже, чем в среднем по стране.

«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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Анатолий Широков

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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Виктор Павленко и Анатолий Широков

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«Круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

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«В настоящее время в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ДФО, пока не завершено формирование опорной сети автомобильных дорог», — констатировал сенатор. Порядка 1265 населенных пунктов, расположенных на территории ДФО, не имеют круглогодичной связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Парламентарий подчеркнул, что техническое состояние многих автомобильных дорог ДФО пока оставляет желать лучшего. «Скорость износа существующего дорожного покрытия региональных и местных дорог намного опережает скорость их строительства или капитального ремонта. Основная проблема – это хроническое недофинансирование дорожно-строительной отрасли».

Анатолий Широков отметил, что на решение этой проблемы направлен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого реализуется федеральный проект «Дорожная сеть». В целях его реализации субъектам РФ, входящим в состав ДФО, в 2019 г. предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме 9 млрд 354 млн рублей.

Сенатор указал, что низкое качество российских дорог связано, в том числе и с нарушениями оптимальных сроков и технологии строительства, некачественными строительными материалами. «В особых природно-климатических условиях дальневосточных регионов, особенно тех, которые относятся к районам Крайнего Севера, должны применяться наукоемкие технологии и новые строительные материалы», — считает он. Это относится не только к строительству и эксплуатации, но и к ремонту автомобильных дорог. Тем более что отечественная наука разработала новые образцы материалов, способные работать в самых суровых условиях, добавил законодатель.

Отдельно Анатолий Широков остановился на проблеме приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. Это очень важная тема, которая рассматривалась, в том числе и на заседании Государственного совета в июне прошлого года.

При этом сенатор уточнил, что Министерством транспорта Российской Федерации уже разработана и утверждена специальная Программа приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

Особую роль в обеспечении жизнедеятельности субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, подчеркнул Анатолий Широков, играют зимние автомобильные дороги — автозимники. По сути, они являются временными, сезонными дорогами, но играют весьма значительную роль в жизни дальневосточных субъектов и активно используются для связи с удаленными, труднодоступными территориями, по ним осуществляется северный завоз. «Несмотря на большое значение зимников, правовое регулирование их статуса практически отсутствует. Так, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» зимники отнесены к категории искусственных дорожных сооружений. И на этом законодательное регулирование их статуса завершается», — проинформировал сенатор.

В связи с этим Анатолий Широков отметил, что недостаточность нормативного регулирования в рассматриваемой сфере негативно сказывается на темпах развития северных территорий, где в основном используются эти дороги. «При наличии эффективного правового механизма и надлежащей практики его применения российский Север может стать образцом инфраструктурного обустройства». В связи с этим парламентарий предложил обсудить вопрос законодательного определения понятия «зимние автомобильные дороги» и регулирования механизма их создания и эксплуатации.

Сенатор также указал и на другие проблемы в этой сфере: несовершенство законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, низкая эффективность механизмов отбора подрядчиков, несовершенство системы ценообразования в дорожно-строительной отрасли и другие.

По итогам заседания были приняты рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной власти.

В обсуждении приняли участие директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков, директор Департамента ценообразования и градостроительного зонирования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирина Тютьмина, заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития РФ Ирина Маканова, представители Федеральной антимонопольной службы, Федерального дорожного агентства, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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