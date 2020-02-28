А. Клишас: После общероссийского голосования все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что все комитеты СФ работают с поправками в ежедневном режиме.

Подготовлена редакция поправок в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий Президента Федеральному Собранию. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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До 2 марта все поручения Президента, которые были даны на встрече с Рабочей группой 26 февраля и касаются конституционных поправок, будут доработаны и внесены в Государственную Думу.

«Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на Рабочей группе в Кремле, будут внесены в Государственную Думу Президентом», — сказал сенатор.

Все сопредседатели Рабочей группы примут участие в заседании Государственной Думы 10 марта, когда предполагается рассмотрение законопроекта во втором чтении, отметил Андрей Клишас.

«После 2 марта в работе профильного Комитета Государственной Думы при рассмотрении поправок в Конституцию готовы принять активное участие все сенаторы, которые выступили авторами поправок. Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, дата рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции в Совете Федерации будет определена Председателем палаты Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на плановом заседании Совета палаты 10 марта. В случае, если Государственная Дума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит закон о принятии поправки в Конституцию на своем очередном заседании 11 марта.

Андрей Клишас указал, что все процедурные правила рассмотрения законопроекта о принятии поправки в Конституцию Совет Федерации рассмотрел на заседании 26 февраля, о чем было принято соответствующее Постановление Совета Федерации.

Сенатор подчеркнул, что все комитеты СФ работают с поправками в ежедневном режиме и очень плотно вовлечены в процесс подготовки и обсуждения поправок в Конституцию. «Работа в Совете Федерации ведется с учетом позиции граждан, законодательных, исполнительных и муниципальных органов власти регионов».

«После обсуждения в Совете Федерации и в случае его одобрения Закон РФ о поправке в Конституцию будет без промедления направлен Председателем Совета Федерации в законодательные органы государственной власти субъектов РФ. Мы надеемся на предметное обсуждение поправок в регионах с участием представителей всех уровней публичной власти и представителей институтов гражданского общества», — подчеркнул парламентарий.

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