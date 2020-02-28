А. Шевченко: Необходимо привлекать к общественной работе молодых и перспективных лидеров

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области и провел рабочую встречу в региональном Министерстве образования.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области выступил на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области.

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Сенатор проинформировал региональных депутатов о законодательных новациях, имеющих принципиальное значение для социально-экономического и общественно-политического развития страны, сообщил о своих законотворческих инициативах и взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.

Андрей Шевченко посетил Оренбургскую область с рабочим визитом

«Необходимо усиливать депутатский корпус на местах, привлекать к общественной работе молодых и перспективных лидеров, которые в будущем могут стать движущей силой развития территорий», — отметил парламентарий.

Андрей Шевченко подчеркнул, что подавляющее большинство введенных в законодательство изменений и реализация новых законотворческих инициатив стали ответом на актуальный общественный запрос. Кроме того, в этой работе учтены интересы регионов и муниципалитетов.

В ходе рабочей поездки в Оренбургскую область состоялась встреча сенатора с министром образования Алексеем Пахомовым. Основной темой стало обсуждение планирующихся изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также вопросы готовности региона к организации горячего питания для детей 1–4 классов с учетом современных требований к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.

Андрей Шевченко посетил Оренбургскую область с рабочим визитом

«Закон о горячем питании в школах поможет нам не только сформировать для ребят необходимый им рацион с учетом возрастных потребностей, но и привить основы культуры питания, которые останутся на всю жизнь», — считает Алексей Шевченко.

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