Б. Жамсуев: В Забайкальском крае уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в фестивале, посвященном празднованию Нового года по лунному календарю в Забайкальском крае.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки по Забайкальскому краю принял участие в фестивале, посвященном празднованию Сагаалган — Нового года по лунному календарю в Забайкальском крае.

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Масштабные мероприятия, посвященные празднику, состоялись в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.

Представитель региона в СФ отметил, что в этом году празднование Белого месяца впервые проходит у подножия горы Баян Сагаан.

«Это восстановление традиций, которые были на этой земле. Замечательно то, что проведена большая работа организаторами, участниками фестиваля «Восхваляя традиции предков», — сказал Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев в Забайкальском крае

На степном просторе по кругу расположился юрточный городок восьми родов Агинских бурят. Фестиваль собрал и объединил жителей округа по принадлежности древним родам. Участники мероприятия, одетые в красочные национальные наряды, собрались возле своих юрт, поздравляли и приветствовали друг друга с Сагаалганом. К этому праздничному дню каждый род активно готовился, установил свою юрту со всем внутренним убранством, накрытым столом с традиционными блюдами бурятской кухни. Не менее интересным и ценным материалом были записи родословных, где каждый потомок рода мог найти важную для себя информацию о своем происхождении, о своих корнях.

Гостей и участников фестиваля поздравил дид хамбо лама по Забайкальскому краю Буддийской традиционной Сангхи России Цырен Дондукбаев, который пожелал всем успеха, благоденствия и непременного соблюдения традиций.

Участие в праздничных мероприятиях принял губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава региона поздравил земляков и пожелал им совершать в Новом году как можно больше добрых дел.

В праздничный день Баир Жамсуев также принял участие в торжественном мероприятии по поводу открытия пристройки к зданию муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» городского округа «Поселок Агинское» и церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Челутай Агинского района.

«В Забайкальском крае социальной инфраструктуре уделяется большое внимание — появляются новые детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются больницы, в них завозится современное оборудование», — подчеркнул Баир Жамсуев.

По информации сенатора, за три последних года в округе введены в эксплуатацию двенадцать дополнительных корпусов детских садов, где получили места 432 ребенка. В прошлом году в Агинском Бурятском округе открыты три ФАПа в селе Челутай, селе Хойто-Ага, селе Боржигантай по плану социального развития центров экономического роста и один ФАП в селе Булактуй по нацпроекту «Здравоохранение».

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