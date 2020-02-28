Source: Russia Federal Space

#Гонец28.02.2020 17:28

Вебинар «Цифровые сервисы низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец»

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Российской Федерации 27 февраля 2020 года прошел вебинар «Цифровые сервисы низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец». Аудиторией вебинара стали представители всех территориальных палат Торгово-промышленной палаты.

Со стороны Спутниковой системы «Гонец» в мероприятии приняли участие руководитель Дирекции применения спутниковых систем Максим Диордиев, руководитель Службы управления делами Никита Гараджа, руководитель направления продаж Алексей Панасов, которые представили в расширенном докладе цифровые сервисы, построенные с использованием каналов связи низкоорбитальной системы «Гонец».

В числе представленных коллегам из Торгово-промышленной палаты решений — обеспечение персональной безопасности для людей и транспорта, мониторинг удаленных объектов инфраструктуры, персональная связь на территориях вне зон покрытия наземных сетей. Вместе с тем, представители Спутниковой системы «Гонец» описали практические кейсы применения сервисов «Гонец» в различных отраслях экономики, ознакомили аудиторию с абонентским оборудованием «Гонец» и его использованием на подвижных и стационарных объектах.

По завершении доклада прошло его обсуждение, региональные представители Торгово-промышленной палаты задали ряд интересующих вопросов, в том числе по организации на базе ТПП дилерской сети по продаже услуг и оборудования «Гонец» на территории России. В заключение участникам вебинара были направлены его материалы для дальнейшего изучения и рассмотрения возможностей практического внедрения услуг системы «Гонец» в регионах России.

MIL OSI