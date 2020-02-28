Виктор Новожилов встретился с региональным руководством «Роспотребнадзора» и «Центра гигиены и эпидемиологии»

Source: Russia – Council of the Federation

Визит состоялся по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по анализу исполнения Доктрины продовольственной безопасности в части запрета обращения ГМО–продукции.

В рамках региональной недели член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области посетил «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области», а также встретился с начальником управления «Роспотребнадзора» по Архангельской области Романом Бузиновым. Визит состоялся по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга по анализу исполнения Доктрины продовольственной безопасности в части запрета обращения ГМО–продукции.

Виктор Новожилов осмотрел помещения вирусологической лаборатории

Виктор Новожилов осмотрел помещения вирусологической лаборатории, ознакомился с оборудованием и процессом исследования продукции.

Главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» Любовь Алексеева и начальник лаборатории Лариса Шишко рассказали сенатору о направлениях деятельности лаборатории по выявлению генно-инженерно-модифицированных продуктов в пищевых продуктах, методике и системе генетических маркеров. Центр — специализированное учреждение Архангельской области, которое проводит испытания пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов, воды, почвы, строительного материала. В настоящее время в лаборатории также проводятся исследования на предмет выявления генно-инженерно-модифицированных организмов сельскохозяйственной и пищевой продукции. При этом, как отметили сотрудники лаборатории, подобных продуктов на территории региона за последние несколько лет не выявлено.

Виктор Новожилов подчеркнул, что на лаборатории по выявлению ГМО в пищевых продуктах, возлагается особая ответственность. Их эффективность зависит не только от материально-технического оснащения, но и от квалифицированного подхода специалистов к выполнению всех видов исследований.

«У учреждения современная материальная и научная база, новое оборудование. Очень важно, что штат сотрудников укомплектован практически полностью. Нагрузка на них достаточно высокая, но специалисты лаборатории успешно с ней справляются – они настоящие профессионалы», — отметил сенатор.

Виктор Новожилов осмотрел помещения вирусологической лаборатории

В ближайшее время руководство лаборатории подготовит предложения по совершенствованию работы учреждения, в том числе по контролю за производителями пищевой продукции. Виктор Новожилов отметил — такие предложения будут рассмотрены в профильном Комитете Совета Федерации в рамках работы по мониторингу реализации норм закона об органической продукции и совершенствованию системы контроля и надзора в сфере производства и оборота ГМО-продукции на территории Российской Федерации.

Кроме того, сенатор обсудил с начальником управления «Роспотребнадзора» Романом Бузиновым перспективы развития ведомства. Среди задач, которые сейчас стоят перед управлением – мониторинг, профилактика и борьба на территории региона с коронавирусом.

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