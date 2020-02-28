Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил эту тему в ходе рабочей поездки в Курскую область.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в заседании Курской областной Думы.

В ходе мероприятия губернатор региона Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области отчитался о результатах работы областной администрации. По его словам, в этом году Курская область активно развивала показатели в дорожном строительстве, сельском хозяйстве, производстве и инвестиционных программах. Было реализовано 11 национальных проектов на сумму более 7,5 млрд руб.

Смотрите также

«В текущем году работа продолжится, в том числе по дорожной тематике: будут отремонтированы около 300 километров автодорог, построены и реконструированы более 50 километров», — добавил глава региона.

По словам Валерия Рязанского, финансирование из федерального бюджета региона увеличилось на четверть, также на 16 проц. выросли региональные доходы.

«Один из главных вопросов — социальное благополучие граждан Курской области. Не случайно большинство региональных законов за год были направлены на улучшение социально-бытовых условий жителей», — отметил сенатор. Он также добавил, что за год курян, занимающихся спортом, стало больше на 23 тыс.

Парламентарий сообщил, что в прошлом году в регионе было построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов, закуплен 21 передвижной медицинский комплекс и 43 новых автомобиля скорой помощи.

«Важным событием в прошлом году в сфере здравоохранения стало завершение строительства оперблока курского онкодиспансера», — добавил Валерий Рязанский.

Законодатель также встретился с профессорско-преподавательским составом и слушателями Курской академии государственной и муниципальной службы. Парламентарий ответил на ряд вопросов, касающихся, в том числе, работы законодателей над поправками в Конституцию РФ, а также планов по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

В ходе беседы с представителями средств массовой информации Валерий Рязанский подчеркнул, что доволен результатами внесения поправок в Конституцию по части индексации пенсии. «Когда у государства возникали трудности с бюджетом, оно прекращало индексацию пенсий и социальных пособий, а использовало разовые выплаты. Теперь индексация предписана Конституцией РФ», — сказал сенатор.

Отвечая на вопрос о введении бесплатного горячего питания для школьников младших классов, парламентарий сообщил, что в Курской области 49,5 тыс. таких учеников, и практически все школы готовы перейти на эту систему питания.

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

1 из 6

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

2 из 6

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

3 из 6

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

4 из 6

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

5 из 6

Рабочая поездка В. Рязанского в Курскую область

6 из 6

Состоялась также встреча Валерия Рязанского с родителями многодетных семей для обсуждения российского законодательства в части мер поддержки семьи. «Круглый стол» был организован на базе «Центра замещающих семей и граждан из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» в Курске. Участие во встрече приняла председатель Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова.

В Конституции будет прописан приоритет семьи и материнства

Сенатор рассказал участникам мероприятия, что один из ключевых вопросов — принятие закона о многодетных семьях. В регионах разный подход к мерам поддержки многодетных семей, поэтому разработать федеральный закон, учитывая все пожелания, — сложная задача, считает парламентарий.

«В Конституции будет прописан приоритет семьи и материнства. Для нас важно понимать, что поддержка многодетных семей — один из способов борьбы с демографической проблемой», — отметил Валерий Рязанский.

Родители, воспитывающие трех и более детей, в том числе — приемных, поделились мнениями о том, что обязательно должно быть прописано в законе.

По словам Татьяны Сукноваловой, в Курской области около 10,5 тыс. многодетных семей, и для них принятие этого закона будет ожидаемым событием.

MIL OSI