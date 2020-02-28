Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор – один из авторов изменений в Уголовный кодекс РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашениников внесли законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

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Как отметил Андрей Клишас, документ направлен на обеспечение свободного осуществления гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании.

Действующим Уголовным кодексом РФ в главе 19 (Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина) установлены уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования. На рассмотрении в Государственной Думе находится Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Механизм рассмотрения указанного законопроекта предусматривает специальную процедуру вступления в силу, подчеркнул сенатор.

В частности, изменения в Конституцию вступят в силу по итогам общероссийского голосования гражданами РФ. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 1421 «Фальсификация итогов голосования», 1422 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ, распространив уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования.

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