В. Новожилов открыл в Архангельске научную конференцию, посвященную 100-летию писателя Ф. Абрамова

Source: Russia – Council of the Federation

Идеи выдающегося писателя Федора Абрамова сегодня особенно актуальны, считает сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в работе международной научной конференции «Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни ХХ – XXI веков».

2020 год объявлен в регионе Годом Федора Абрамова

Конференция проходит в Северном Арктическом федеральном университете. Она посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося писателя, уроженца Архангельской области и объединила филологов из России, Германии, Белоруссии, Румынии и Венгрии.

«2020 год объявлен в регионе Годом Федора Абрамова. В это время запланировано много интересных, замечательных событий, посвященных 100-летию нашего великого земляка. Федор Александрович известен в первую очередь, как основатель нового направления не только в советской, но и мировой литературе — «деревенской прозы», — сказал Виктор Новожилов, открывая пленарное заседание конференции.

Сенатор подчеркнул, что в произведениях известный писатель во главу угла всегда ставил душевную чистоту, честность, стойкость своих героев. «Он ненавидел приспособленчество, невнимание к человеку, равнодушие. Всей своей жизнью стремился возродить духовное и нравственное начало в человеке. Поэтому сегодня идеи Федора Александровича Абрамова особенно актуальны», – сказал Виктор Новожилов.

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