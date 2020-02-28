В Совете Федерации обсудили ряд вопросов в области рыболовства и аквакультуры

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С. Митин.

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных законодательством в области рыболовства и аквакультуры. Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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В ходе заседания были рассмотрены такие актуальные вопросы в сфере рыболовства, как закрепление рыболовных участков для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб без проведения конкурсов в заявочном порядке сроком на 25 лет, совершенствование законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части осуществления перегрузов продукции из водных биологических ресурсов в неблагоприятных гидрометеорологических условиях, распределение квот добычи (вылова) глубоководных крабов-стригунов на 2020 год.

Сергей Митин обратил внимание, что вопросы повестки дня продиктованы обращениями со стороны рыбохозяйственных организаций и их объединений и поручениями Председателя Совета Федерации. При этом он сообщил, что 12 марта 2020 г. состоится совещание на тему «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота», и предложил дополнительно рассмотреть ход подготовки к нему и имеющиеся результаты.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева и Анна Отке

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Борис Невзоров

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В преддверии совещания на тему «О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота» был рассмотрен вопрос фактической ситуации в судостроении.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров, НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края член Комитета СФ по социальной политике Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа члены Совета Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства, ФСБ России, рыбопромысловых компаний.

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