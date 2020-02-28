Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Главное#Национальный космический центр#Дмитрий Рогозин28.02.2020 17:56

Дмитрий Рогозин посетил Центр Хруничева

Сегодня, 28 февраля 2020 года, Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил московскую производственную площадку АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Дмитрий Рогозин проинспектировал ход реализации проекта Национального космического центра, который строится на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и заслушал доклад о выполняемых работах согласно графику возведения комплекса зданий.

В рамках обхода производственной структуры Центра Хруничева генеральный директор предприятия Алексей Варочко доложил о текущих задачах работы цехов окончательной сборки ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара», а также показал результаты реконструкции объектов для технологического переоснащения по программе развития московской территории Центра Хруничева.

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