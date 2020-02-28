Е. Алтабаева приняла участие в совещании с уполномоченным по правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

Она отметила, что Совет Федерации будет работать над совершенствованием законодательства по защите прав человека.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в совещании при Уполномоченном по правам человека в РФ.

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В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, сотрудники Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, представители Федеральной службы исполнения наказаний, общественных наблюдательных комиссий, научной общественности и члены экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В ходе совещания обсуждались вопросы соблюдения прав граждан при конвоировании из следственного изолятора и обратно, при этапировании заключённых к местам отбывания наказания, а также возможные меры по устранению существующих проблем и улучшению условий перемещения.

Количество жалоб в этой сфере увеличивается. «Тысячи обращений были направлены россиянами в Европейский суд по правам человека. На первом месте жалобы об условиях содержания под стражей. На втором — обращения, связанные с этапированием», — отметила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

«Состоялся продуктивный обмен мнениями. Многие вопросы решались онлайн. Были сформулированы конкретные предложения по изменению законодательства в части усиления защиты подследственных и заключенных, соблюдение их прав», — отметила Екатерина Алтабаева.

Она отметила, что и Совет Федерации, и Государственная Дума будут работать над совершенствованием законодательства по защите прав человека.

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