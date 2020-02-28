Е. Бибикова: Для более эффективной организации качественного питания в школах важен родительский и общественный контроль

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомилась с готовностью ряда школ Псковской области к организации бесплатного питания для учеников с 1 по 4 классов.

В ходе рабочей поездки в Палкинский район Псковской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области посетила среднюю школу города Палкино и Харлапковской основную школу в деревне Слопыгино.

Особое внимание было уделено школьным пищеблокам. Сенатор обратила внимание на оборудование, наличие необходимого количества мест, качество поставляемых продуктов, соответствие санитарным правилам и нормам технологии приготовления блюд.

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«В школьной столовой сбалансированное меню, в которое входит необходимое количество овощей, молочных и мясных продуктов, а каждый четверг – рыбный день. К питанию каждого ребенка предусмотрен индивидуальный подход, возможности у малокомплектной школы для этого есть», — сообщила директор школы в деревне Слопыгино Наталья Ковалева.

Елена Бибикова посетила среднюю школу города Палкино и Харлапковской основную школу в деревне Слопыгино

Общаясь с родительским активом школы Елена Бибикова отметила важность общественного контроля за качеством питания детей. «Необходимо больше заинтересованности не только контролирующих органов, но и самих родителей, а также общественности, в качестве и безопасности питания школьников», — подчеркнула парламентарий.

«Именно родительская экспертиза, которая проходила в прошлом году, помогла выявить и устранить ряд вопросов по питанию школьников», — напомнила сенатор.

Организацию горячего питания для младших школьников, а также новые меры социальной поддержки семей с детьми, о которых объявил Президент России в Послании Федеральному Собранию, Елена Бибикова обсудила в ходе диалога с родительским активом. Сенатор напомнила, что Совет Федерации на 475-м заседании одобрил Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Елена Бибикова посетила среднюю школу города Палкино и Харлапковской основную школу в деревне Слопыгино

Парламентарий обратила внимание родителей на нововведения, касающиеся поддержки семей с детьми. Елена Бибикова также напомнила о возможностях материнского капитала.

В ходе общения с родителями сенатор ответила на вопросы, в том числе, касающиеся пенсионного обеспечения.

Елена Бибикова и, подводя итоги, сообщила, что в целях организации бесплатного горячего питания для младших школьников проведен технический аудит школьных пищеблоков во всей Псковской области.

В настоящее время формируется План дополнительных мероприятий по совершенствованию условий для организации бесплатного питания для начальной школы с 1 сентября 2020 года.

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