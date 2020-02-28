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#НПО Энергомаш#Главное28.02.2020 09:00

Модернизация инструментального производства

В НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводятся масштабные работы по модернизации предприятия в соответствии с планом технического развития, в рамках которых продолжается техническое перевооружение инструментального производства.

Для инструментального производства приобретен электроэрозионный проволочно-вырезной станок с числовым программным управлением. Новое оборудование надежно выполняет свои функции по изготовлению технологической оснастки, штампов, пресс-форм, а также изделий с высокими техническими требованиями и твердостью поверхности. Современное программное обеспечение станка позволяет значительно экономить время создания и отработки управляющих программ.

Запущенный в эксплуатацию новый пятиосевой токарно-фрезерный центр с ЧПУ успешно используется на финишных операциях при изготовлении высокоточного нестандартного мерительного инструмента, калибров, деталей и сборочных единиц оснастки. В результате использования данного оборудования сокращено время изготовления изделий технологической оснастки, применяемой в основном производстве.

«Инструментальное производство на предприятии — одно из самых сложных, где для создания высокотехнологичного инструмента требуются самые современные высокоточные станки с ЧПУ, — отмечает начальник технического отдела Игорь Сидоренко. — Энергомаш в настоящее время для поддержания технологической устойчивости производства, для повышения качества и надежности выпускаемой продукции активно проводит замену устаревшего станочного парка на самое передовое оборудование».

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