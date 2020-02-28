Новые награды российских стрелков на Чемпионате Европы

Source: Russia Ministry of Sport

27 февраля в польском Вроцлаве на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия россияне завоевали пять наград в упражнении «стрельба из пневматической винтовки по движущейся мишени на 10 м, микс».

Ольга Степанова, Юлия Эйдензон и Ирина Измалкова выиграли «золото» в женском командном турнире. В личном зачёте Ольга Степанова стала бронзовым призёром.

Владислав Щепоткин, Михаил Азаренко и Владислав Прянишников завоевали серебряную награду в мужских командных соревнованиях. В личном зачёте Владислав Щепоткин взял «серебро», а Михаил Азаренко – «бронзу».

На Первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия, которое также проходит в эти дни во Вроцлаве, россияне выиграли три золотые награды.

Надежда Колода, Дарья Сироткина и Анастасия Шадах победили в женской командной стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Егор Выскребцев, Александр Кондрашин и Кирилл Михайлюта выиграли золотую награду в мужских командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на 10м. Татьяна Харькова, Анастасия Деревягина и Алина Хизбуллина взяли «золото» в женском командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет национальную и юниорскую сборные команды России с новыми медалями Чемпионата и Первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия и желает новых ярких успехов и побед!

С использованием информации и фото Стрелкового союза России / shooting-russia.ru

Пресс-служба Минспорта России

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