Source: Russia – Council of the Federation

Совет по Арктике и Антарктике при СФ обсудил особенности развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации.

Состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, на котором обсуждалась тема «Особенности развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации». Мероприятие провел председатель Совета по Арктике и Антарктике, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

Сенатор отметил, что в настоящее время вопросы развития арктических регионов, Дальнего Востока выходят на первый план и приобретают особое значение. Он напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по совершенствованию демографической политики, а также сферы образования.

Смотрите также

«Комплекс предложенных мер позволит повысить доступность качественного образования в Арктике, а также более гибко реагировать на потребности рынка труда в этом макрорегионе», — сказал парламентарий.

Александр Акимов считает, что для реализации поставленных целей в Арктической зоне требуется консолидация усилий как федеральных, так и региональных властей. «До сих пор остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений, отсутствие эффективной системы прогнозной оценки кадровой потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, недостаточное взаимодействие учебных учреждений с компаниями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Арктики», — сообщил сенатор.

Остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений

По его словам, для комплексного решения, в том числе указанных проблем, Минвостокразвития России разрабатывает основополагающие документы, которые предопределяют развитие Арктической зоны на ближайшие 15 лет: Основы государственной политики в Арктической зоне до 2035 г. и Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.

«Однако в правовых актах отсутствуют нормы и требования, которые устанавливают специфические условия деятельности образовательных учреждений в Арктической зоне. А к таким особенностям относятся «кочевая школа» и школа-интернат. В Министерстве просвещения РФ с 2019 года создана рабочая группа по выработке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере образования в целях закрепления особенностей реализации общеобразовательных программ в кочевых школах», — указал Александр Акимов. Он сообщил, что круглогодично в Арктике кочуют порядка 20 тыс. тундровиков с семьями.

Парламентарий отметил, что новые возможности по обеспечению доступности и высокого качества образования, в том числе дополнительного, открывают современные цифровые технологии. К 2021 г. в рамках национального проекта «Образование» все без исключения школы страны должны быть подключены к высокоскоростному Интернету. «Это даст возможность всем школам арктических регионов, шире использовать возможности онлайн-образования, а учителям дистанционно повышать свою квалификацию, а также решить вопрос с дефицитом кадров в отдаленных районах», — подчеркнул законодатель.

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

1 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

2 из 21

Александр Акимов

3 из 21

Григорий Трубников и Андрей Николаев

4 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

5 из 21

Валерий Марков и Анна Отке

6 из 21

Иван Абрамов и Александр Ермаков

7 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

8 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

9 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

10 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

11 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

12 из 21

Татьяна Кусайко и Игорь Чернышенко

13 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

14 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

15 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

16 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

17 из 21

Людмила Бокова и Григорий Трубников

18 из 21

Анатолий Широков и Виктор Павленко

19 из 21

Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»

20 из 21

Константин Долгов и Дмитрий Шатохин

21 из 21

Заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев в своем докладе рассказал об особенностях развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации.

Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков высказался за внесение изменений в законодательство, которые закрепили бы понятие «кочевых школ» и их специальное финансирование.

В ходе заседания также выступили первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, председатель Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева и др.

В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти арктических регионов, ученые и эксперты.

По итогам мероприятия приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Рекомендации нацелены на дальнейшее активное развитие системы образования в арктических регионах страны.

MIL OSI