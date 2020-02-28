Source: Russia – Council of the Federation
Совет по Арктике и Антарктике при СФ обсудил особенности развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации.
Состоялось заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, на котором обсуждалась тема «Особенности развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации». Мероприятие провел председатель Совета по Арктике и Антарктике, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)
Сенатор отметил, что в настоящее время вопросы развития арктических регионов, Дальнего Востока выходят на первый план и приобретают особое значение. Он напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по совершенствованию демографической политики, а также сферы образования.
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«Комплекс предложенных мер позволит повысить доступность качественного образования в Арктике, а также более гибко реагировать на потребности рынка труда в этом макрорегионе», — сказал парламентарий.
Александр Акимов считает, что для реализации поставленных целей в Арктической зоне требуется консолидация усилий как федеральных, так и региональных властей. «До сих пор остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений, отсутствие эффективной системы прогнозной оценки кадровой потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, недостаточное взаимодействие учебных учреждений с компаниями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Арктики», — сообщил сенатор.
Остро стоят такие проблемы, как миграционный отток населения из арктических регионов, устаревшая материально-техническая база образовательных учреждений
По его словам, для комплексного решения, в том числе указанных проблем, Минвостокразвития России разрабатывает основополагающие документы, которые предопределяют развитие Арктической зоны на ближайшие 15 лет: Основы государственной политики в Арктической зоне до 2035 г. и Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.
«Однако в правовых актах отсутствуют нормы и требования, которые устанавливают специфические условия деятельности образовательных учреждений в Арктической зоне. А к таким особенностям относятся «кочевая школа» и школа-интернат. В Министерстве просвещения РФ с 2019 года создана рабочая группа по выработке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере образования в целях закрепления особенностей реализации общеобразовательных программ в кочевых школах», — указал Александр Акимов. Он сообщил, что круглогодично в Арктике кочуют порядка 20 тыс. тундровиков с семьями.
Парламентарий отметил, что новые возможности по обеспечению доступности и высокого качества образования, в том числе дополнительного, открывают современные цифровые технологии. К 2021 г. в рамках национального проекта «Образование» все без исключения школы страны должны быть подключены к высокоскоростному Интернету. «Это даст возможность всем школам арктических регионов, шире использовать возможности онлайн-образования, а учителям дистанционно повышать свою квалификацию, а также решить вопрос с дефицитом кадров в отдаленных районах», — подчеркнул законодатель.
Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Александр Акимов
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Григорий Трубников и Андрей Николаев
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Валерий Марков и Анна Отке
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Иван Абрамов и Александр Ермаков
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Татьяна Кусайко и Игорь Чернышенко
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Людмила Бокова и Григорий Трубников
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Анатолий Широков и Виктор Павленко
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Заседание Совета по Арктике и Антарктике на тему «Особенности развития системы образования в арктических регионах РФ»
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Константин Долгов и Дмитрий Шатохин
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Заместитель Министра просвещения РФ Андрей Николаев в своем докладе рассказал об особенностях развития системы образования в арктических регионах Российской Федерации.
Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков высказался за внесение изменений в законодательство, которые закрепили бы понятие «кочевых школ» и их специальное финансирование.
В ходе заседания также выступили первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, председатель Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева и др.
В обсуждении приняли участие сенаторы, представители федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти арктических регионов, ученые и эксперты.
По итогам мероприятия приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Рекомендации нацелены на дальнейшее активное развитие системы образования в арктических регионах страны.