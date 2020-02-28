Олег Матыцин: судьба спортсменов и будущее российской лёгкой атлетики зависит от выборов ВФЛА

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обратился к делегатам внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которую проводит рабочая группа Олимпийского комитета России.

Выборы президента ВФЛА и в руководящие органы организации проходят сегодня, 28 февраля, в Москве. Следить за ходом конференции в режиме реального времени можно в официальном твиттер-аккаунте ВФЛА: https://twitter.com/rusaf_official.

«Сегодня вы должны принять решение, от которого зависит будущее российской лёгкой атлетики. Вы знаете, что 10 марта состоится заседание совета World Athletics, на котором будет принято решение о членстве ВФЛА и о судьбе наших спортсменов: по их участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Восстановить право спортсменов выступать – первоочередная задача. Желаю вам принять мудрое и взвешенное решение. Надеюсь, сегодня мы начнём новую эру в российской лёгкой атлетике», – сказал Олег Матыцин, который был приглашен на протокольную часть Конференции рабочей группой ОКР.

31 января этого года Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте.

На основании этого решения президент и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе Олимпийского комитета России.

Позицией Минспорта России является то, что претендовать на пост президента и в руководящие органы федерации могут только те кандидаты, которые ранее не были задействованы в принятии решений, повлекших за собой затяжной кризис в российской лёгкой атлетике, а также никогда не были причастны к нарушениям антидопинговых правил.

Пресс-служба Минспорта России

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