Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика28.02.2020 14:11

Очередные «зимние выживания» космонавтов

Аномально тёплая зима этого года не помешала проведению тренировок космонавтов и астронавтов по действиям после посадки в лесисто-болотистой местности зимой, которые начались 12 февраля и завершатся 6 марта 2020 года. На прошлой неделе «зимнее выживание» успешно преодолели представители Индийской организации космических исследований.

Сначала у них были теоретические и практические занятия по тактике поведения и действий после посадки спускаемого аппарата в экстремальных условиях с использованием снаряжения и оборудования, имеющегося на борту космического корабля, а также подручного материала. Затем каждый условный экипаж ожидала зачётная двухсуточная тренировка, проводимая испытательно-тренировочной бригадой, в состав которой входят инструкторы, врачи и психологи Центра подготовки космонавтов.

Специалисты отметили высочайший уровень мотивации и мастерство индийских кандидатов. Причём погодные условия им достались не самые благоприятные: в дни тренировок шёл то дождь, то мокрый снег, под ногами образовался и таял ледяной наст. Даже в этой непростой ситуации они выполнили все поставленные задачи, отметив высокий методический уровень организации и проведения подготовки, а также надёжность и профессионализм инструкторов.

На этой неделе зачётные тренировки по действиям после посадки в лесисто-болотистой местности зимой прошли у двух экипажей, члены которых уже имеют опыт подобного «выживания». Однако и их ждал погодный сюрприз в виде ненастья. В таких условиях очень сложно найти оптимальный темп работ.

«Самый благоприятный режим для выживания в лесу зимой — это 10-20 градусов мороза и отсутствие осадков, — рассказал заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки, Герой Российской Федерации Виктор Рень. — Такие тренировки — творческий процесс. Экипажи, получившие одинаковые базовые знания от нас, выполняют отдельные процедуры по-своему. Тот же костёр экипажи могут разжигать по-разному или, например, строить себе временное укрытие. У каждого члена экипажа и у командиров свой индивидуальный подход, который проявляется в чём-то новом в процессе выполнения поставленных задач. Плюс к этому, конечно, вносит свои коррективы и погода».

Задача повторных тренировок для опытных космонавтов и астронавтов — закрепить навыки, полученные на предыдущем «выживании», найти полное взаимопонимание между членами вновь созданного экипажа, показать максимальную эффективность и сработанность в группе из трёх человек. Поэтому все экипажи полностью выполняют циклограмму тренировки, т.е. ищут безопасное место для организации лагеря, строят два типа укрытий (односкатный шалаш и вигвам), постоянно ведут радиообмен согласно бортовой документации, обозначают своё местонахождение с помощью пиросигнальных средств и сигнального костра, оказывают медицинскую помощь «травмированному» члену экипажа на этапе перехода к месту посадки поисково-спасательного вертолёта.

Третий и четвёртый экипажи, в которые вошли космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубенс, инструктор ЦПК и космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров, астронавт NASA Томас Маршбёрн соответственно, успешно прошли повторный курс «зимнего выживания».

«Промозглая погода нас не испугала, — отметил командир 3-го экипажа Сергей Кудь-Сверчков. — Имеющегося в нашем распоряжении комплекта одежды и носимого аварийного запаса достаточно, чтобы комфортно работать. Конечно, по сравнению с первым „зимним выживанием“, которое я проходил на этапе общекосмической подготовки, в этот раз было проще. Все навыки уже есть — осталось их только освежить, что мы и сделали. Не считая нюансов, нужно просто придерживаться определённого алгоритма, в основу которого заложена идея, что космонавт в любом состоянии, даже после полугодового полёта, должен сохранить себе жизнь и здоровье».

Тренировки по действиям после посадки в лесисто-болотистой местности зимой продолжатся на следующей неделе. В пятый экипаж войдут космонавты Роскосмоса Сергей Корсаков, Мухтар Аймаханов и Николай Чуб.

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