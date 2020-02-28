О. Хохлова: Во Владимирской области может появиться новый туристический бренд

Source: Russia – Council of the Federation

В Петушинском районе намерены составить серьезную конкуренцию признанным туристическим центрам.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области посетила с рабочей поездкой Петушинский район субъекта РФ.

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По словам сенатора, в районе широко развиты народные ремесла, имеются свои, годами подтвержденные «народные бренды», которые притягивают туристов своеобразностью, историей и качеством.

Ольга Хохлова посетила Петушинский район Владимирской области

«Левитановский фестиваль в Елисейково, агрокультурный комплекс «Богдарня», Музей пряника, Музей Петуха и много другое должны объединится под новый культурный бренд «Покровский край», — считает сенатор.

Ольга Хохлова посетила Петушинский район Владимирской области

За прошедший год Петушинский район, по официальным данным, посетили около трехсот тысяч туристов. По этому показателю во всем регионе «Покровский край» уступил только Владимиру, Суздалю и Мурому, опередив, к примеру, Гороховец. В ближайшие годы здесь намерены составить серьезную конкуренцию признанным туристическим центрам.

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