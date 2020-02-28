Сегодня в «Эфире» о защите прав ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье, восстановлении нарушенных трудовых прав граждан в г. Москве, опыте работы надзорных органов Республики Кипр

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире сообщим о результатах работы органов прокуратуры в сфере защиты прав ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

О работе прокуратуры г. Москвы в сфере защиты трудовых прав граждан пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров» расскажем о работе надзорных органов Республики Кипр.

Программа «Эфир» на пятницу 28 февраля 2020 года:

· Субъект права. Город Сортавала. Предупреждая преступления среди несовершеннолетних.

· Особые полномочия. Прокурор с Рублевки.

· Криминальный тренд. Долг платежом красен – о работе прокуратурыг. Москвы по защите прав граждан на оплату труда.

· Мир и порядок. Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Кипр.

· «0+». «Не выйти из комнаты» или прокурорская проверка игровых квест-комнат.

· Вы в эфире. О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

· Криминальный тренд. Под надзором: о полномочиях и координирующей роли прокуратуры в борьбе с коррупцией.

· Дело жизни. К 100-летию ветерана прокуратуры Пензенской области Глухарева И.Г.

· Ни дать ни взять. Предупрежден – значит защищен.

· В процессе. Право силы или сила права.

· Чистая среда. Ответственному обращению с животными быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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