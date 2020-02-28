Сенаторы предложили усовершенствовать законодательство о патентных поверенных

Source: Russia – Council of the Federation

И. Умаханов, Л. Гумерова и Д. Василенко внесли проект соответствующего федерального закона.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и первый заместитель председателя этого Комитета Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области внесли законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных».

Для решения большинства глобальных задач, стоящих сегодня перед страной, необходимы качественные патентные услуги

Комментируя проект закона, Лилия Гумерова напомнила, что в Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать эффективные правовые нормы для разработки и внедрения в России новых технологий.

«Для решения большинства глобальных задач, стоящих сегодня перед страной, необходимы качественные патентные услуги, определенные стандарты профессии и значительное увеличение числа самих патентных поверенных по всей стране. Вместе с тем, по оценкам экспертов, действующий Федеральный закон «О патентных поверенных», принятый еще в 2008 году, носит рамочный характер и требует кардинального обновления», — отметила сенатор.

Смотрите также

По словам парламентария, анализ существующей практики показывает, что основные затруднения при подаче заявок на получение патента и увеличение сроков их рассмотрения связаны с низким качеством подготовленных патентных заявок. Кроме того, сегодня наблюдается крайне непропорциональное распределение патентных поверенных по федеральным округам, добавила она.

Лилия Гумерова сообщила, что большинство патентных поверенных – в Центральном федеральном округе (1338 патентных поверенных или 66,9 проц. от общего числа), Северо-Западном федеральном округе (322 патентных поверенных или 16,1 проц.) и Приволжском федеральном округе (141 патентный поверенный или 7 проц.).

«В 49 субъектах РФ отсутствуют патентные поверенные, либо их насчитывается не больше трех. Полностью отсутствуют патентные поверенные в 23 регионах страны. При этом всего на сегодняшний день в Реестре патентных поверенных Российской Федерации зарегистрировано 2104 патентных поверенных», — уточнила сенатор.

Лилия Гумерова также напомнила, что в рамках деятельности Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации работа по подготовке законопроекта была начата еще в 2016 г. Совместно с Роспатентом был изучен международный опыт, проведен опрос по вопросу развития института патентных поверенных. Законопроект неоднократно обсуждался с участием заинтересованных федеральных министерств и ведомств, представителей бизнеса, патентных поверенных из различных субъектов РФ.

«Внесенный нами законопроект предполагает расширение статуса патентного поверенного, определение его прав, обязанностей и ответственности. В частности, документ предусматривает возможность учреждать кабинет патентного поверенного, вводит институт тайны патентного поверенного, приравнивает его статус в судебном процессе к статусу адвоката, предусматривает обязанность органов власти и иных организаций предоставлять ответ на запрос патентного поверенного в месячный срок и наделяет патентных поверенных правом доступа к информационным ресурсам Роспатента, содержащим сведения о регистрации объектов интеллектуальной собственности», — указала глава Комитета СФ.

«Считаем, что документ будет способствовать повышению престижа профессии патентного поверенного, улучшению качества услуг в этой сфере, а также росту патентной активности», — подчеркнула законодатель.

MIL OSI