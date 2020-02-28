Совет директоров рассмотрел ход внедрения цифровых технологий в деятельность «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 февраля 2020, 18:05

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе внедрения передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».

На заседании было отмечено, что использование цифровых технологий «Газпромом» направлено на дальнейшее повышение гибкости и эффективности корпоративного управления, способствует достижению стратегических целей компании.

Продолжается работа по интеграции информационно-управляющих систем, обеспечивающих автоматизацию базовых бизнес-процессов Группы «Газпром», среди которых диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.

Достигнутый уровень информатизации стал основой для широкого внедрения цифровых решений в деятельность Группы «Газпром». Особое внимание уделяется созданию платформы, обеспечивающей вертикальную интеграцию всех элементов — от контрольно-измерительных приборов и систем управления технологическими процессами до управляющих систем головной компании.

Компания реализует Комплексную целевую программу развития единого информационного пространства на период 2018–2022 годов. Один из ее базовых принципов — инновационность — предусматривает использование элементов перспективной модели управления предприятием (концепция «Индустрия 4.0») с учетом отраслевой специфики Группы «Газпром». Эти технологии ориентированы на поддержку принятия управленческих решений на основе прогностических моделей в условиях неопределенности внешней среды и быстро меняющегося окружения.

В «Газпроме» активно внедряются сквозные цифровые технологии. Речь идет, в частности, о роботизированных комплексах, нейротехнологиях и технологиях искусственного интеллекта при анализе «больших данных».

В рамках развития цифрового взаимодействия с государственными органами реализуется проект перехода компаний Группы «Газпром» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. На сегодняшний день семь компаний Группы перешли на эту форму налогового контроля.

Правлению поручено продолжить работу по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность Группы «Газпром».

Справка

Концепция «Индустрия 4.0» (четвертой технологической революции) предполагает широкое использование цифровых технологий и инструментов проактивного управления производственными объектами и процессами по всей цепочке добавленной стоимости для максимального увеличения доходности бизнеса.

Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, позволяющая налоговому органу оперативно проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика.

Управление информации ПАО «Газпром»

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