Состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации с членами Совета палаты Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

В центре внимания – вопросы эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной власти при реализации задач, поставленных Президентом РФ.

Состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и членами Совета палаты.

Смотрите также

Встреча прошла в расширенном составе — с участием заместителей Председателя Правительства РФ.

Обсуждались актуальные вопросы законотворческой деятельности в сфере экономики, финансов и бюджета, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, транспорта, международного сотрудничества.

Валентина Матвиенко отметила, что уже первые шаги нового Правительства показывают, что на первый план работы кабинета министров выходят дисциплина, персональная ответственность, внедряются современные подходы, адекватные вызовам времени. «Решить масштабные задачи, которые поставил Президент в Послании Федеральному Собранию, можно только при четкой, эффективной, профессиональной работе».

Валентина Матвиенко приветствовала практику курирования вице-премьерами Правительства, министрами наиболее проблемных регионов, поручение лично посещать субъекты, вникать в проблемы на местах. «Главное создать условия, чтобы экономический потенциал, который есть в каждом регионе, был реализован».

Председатель СФ дала высокую оценку уровню взаимодействия с Правительством. «Комитеты СФ постоянно взаимодействуют с министерствами и ведомствами. В большинстве случаев, даже когда у нас бывают разные точки зрения, мы добиваемся взаимопонимания. Результативно работают такие форматы как «правительственный час» и дни субъектов в Совете Федерации. По их итогам принимаются Постановления СФ, которые предварительно прорабатываются с Правительством. Это наш совместный труд в поддержку социального и экономического развития регионов».

Главное создать условия, чтобы экономический потенциал, который есть в каждом регионе, был реализован

Помимо встреч с главой Правительства, со статс-секретарями появился еще один эффективный формат работы — «открытый диалог с министром», также очень востребованный для решения задач, стоящих перед регионами РФ.

После принятия поправок в Конституцию предстоит обновить большой массив федерального законодательства, это тоже большая совместная работа, сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ остановилась на проблемных аспектах. Это, в первую очередь, забюрократизированность и очень длинные сроки согласования в Правительстве проектов законов, нормативных актов, других документов. «Эту систему нужно менять, так как столь длительное согласование приводит к потере актуальности той или иной темы».

Валентина Матвиенко также обратила внимание на ряд вопросов, которые волнуют регионы. «Главная проблема – это сохраняющийся большой разрыв между субъектами Федерации в уровне экономического и социального развития, соответственно, в уровне жизни граждан. Необходимо работать в направлении выравнивания этого уровня».

«Многое за последнее время удалось сделать в тесном взаимодействии с Министерством финансов. Однако нужно и дальше укреплять бюджетный федерализм, совершенствовать систему межбюджетных отношений».

Валентина Матвиенко и Михаил Мишустин

1 из 16

Встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты

2 из 16

Валентина Матвиенко

3 из 16

Встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты

4 из 16

Николай Федоров

5 из 16

Встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты

6 из 16

Галина Карелова

7 из 16

Михаил Мишустин

8 из 16

Константин Косачев и Лилия Гумерова

9 из 16

Юрий Воробьев

10 из 16

Встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты

11 из 16

Андрей Кутепов и Олег Мельниченко

12 из 16

Встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты

13 из 16

Инна Святенко и Алексей Майоров

14 из 16

Олег Мельниченко и Вячеслав Тимченко

15 из 16

Константин Косачев

16 из 16

Валентина Матвиенко затронула проблему регулирования тарифов на электроэнергию, которая в разы отличается в разных субъектах. «Сейчас проблема решается в ручном режиме. Однако нужна единая государственная политика, которая создаст равные конкурентные условия для развития регионов».

В этом же контексте глава СФ также подняла вопрос о газификации регионов страны.

«Это не только важное условие для успешного развития России, но и вопрос качества жизни людей. Темпы газификации низкие, разрыв между регионами очень большой». Глава СФ назвала ряд регионов, где отсутствие газификации является одним из основных факторов, сдерживающих развитие регионов и снижающих их инвестиционный потенциал.

Необходима государственная политика, государственная программа с «дорожными картами» по каждому региону со сроками и ответственными, подчеркнула Валентина Матвиенко. «В Совете Федерации в начале марта состоятся парламентские слушания на эту тему с участием всех заинтересованных сторон. Очень рассчитываем на особое внимание Председателя Правительства, профильных министерств к этой теме».

Глава СФ затронула также тему материального положения учителей. Она напомнила, что Совет Федерации направил в Правительство обращение об установлении единой системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций.

Еще одна тема – практика создания так называемых институтов развития. «Наше взаимодействие показывает, что далеко не все из них работают результативно», — сказала Валентина Матвиенко. Она предложила провести серьезную ревизию в этой сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Серьезный вопрос – борьба с контрафактным алкоголем. Декриминализация этой сферы — пример эффективного взаимодействия сенаторов и Правительства РФ, сказала Валентина Матвиенко. «Еще недавно больше 60 процентов алкоголя имело нелегальное происхождение. В результате совместной работы сенаторов, регионов с Правительством, Федеральной налоговой службой сегодня этот процент сократился более чем в двое. А субъекты Федерации в виде акцизов получили более 200 миллиардов дополнительных средств».

Глава СФ предложила также эффективно работать в сфере борьбы с контрафактом бутилированной воды. «От этого зависит здоровье людей, качество их жизни».

В этом контексте Председатель Совета Федерации коснулась темы расширения маркировки производимых товаров. Это очень важно, например, в вопросе бутилированной воды, но в других сферах необходимо действовать разумно, продолжила Валентина Матвиенко. «В сфере кондитерского производства контрафакта практически нет. А маркировка — это нагрузка на бизнес, и это отразится в цене – для наших граждан».

Она остановилась на вопросах здоровья детей, реализации задач «Десятилетия детства», перевода закупки лекарств для лечения людей, особенно детей, страдающих орфанными заболеваниями, на федеральный бюджет. «Нагрузка, которая ложится на региональные бюджеты, чрезмерна. Они не могут с этим справиться. Многое уже сделано. Целый ряд нозологий уже переведены на федеральный уровень. Это гарантировало получение лекарств всеми нуждающимися, а централизованные закупки обеспечили экономию средств бюджета. Необходимо продолжить двигаться в этом направлении. За 10 лет детское здравоохранение необходимо сделать образцово-показательным».

В ходе своих выступлений члены Совета палаты СФ коснулись ряда актуальных вопросов взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

По словам Михаила Мишустина, между Правительством РФ и Советом Федерации сложились конструктивные отношения, отлажен целый ряд механизмов взаимодействия на самых разных площадках в целях реализации национальных проектов.

Председатель Правительства поблагодарил сенаторов за тесное сотрудничество в разработке законопроектов.

MIL OSI