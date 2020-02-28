Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Циолковский28.02.2020 17:35

Циолковский – в числе победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды

В Тюмени 28 февраля 2020 года состоялся финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводился Минстроем России.

Из 286 представленных на конкурс проектов победителями стали 80, в число которых в категории «малые города» вошел проект по благоустройству городского парка культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

Победа в конкурсе позволит создать в г. Циолковском современное и комфортное место отдыха горожан, жизнедеятельность большинства из которых связана с первым в России гражданским космодромом Восточный.

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