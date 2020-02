Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta oficjalna Prezydenta Republiki Islandii z Małżonką w Rzeczypospolitej Polskiej – program prasowy

Centrum Konferencyjnym MsMermaid, ul. Wioślarska 8Obowiązują akredytacje BP KPRP oraz akredytacje prowadzone przez Ministerstwo Klimatu – proces akredytacji będzie trwał do 29 lutego br. (sobota) do godz. 12.00. Uwaga nie będą przyjmowane spóźnione akredytacje.Szczegółowych informacji udziela rzecznik Ministerstwa Klimatu, Aleksander Brzózka, tel. 22 369 23 85, tel. 514 979 800, e-mail: [email protected]Wejście dziennikarzy w godz. 12.30-13.00. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 6.00-6.40. Godz. 18.00 Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć Prezydenta RI i Małżonki Pałac Prezydencki, Sala KolumnowaPhoto opp. dla mediów akredytowanych w KPRP – POOL2.O obecności w POOL2 dziennikarze zostaną poinformowani.Wejście mediów od strony biura przepustek w godz. 17.15-17.30.Nie będą wpuszczone osoby spóźnione.

Source: President of Poland in Polish