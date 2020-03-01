Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное01.03.2020 19:00

Космические каникулы

Учащиеся из Ярославской области 1 марта 2020 года посетили Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Экскурсия прошла в рамках региональной программы «Фарм-каникулы» и проекта «Аэрокосмические классы».

Внутри 60-ти метрового купола их ждала встреча с макетами первого искусственного спутника Земли, космического корабля «Восток», орбитальных станций «Мир» и «Алмаз-Т». Ребята также изучили уникальные образцы космической техники, ознакомились с материалами об отечественных достижениях и исследованиями, которые связывают космос с медициной, биологией, астрофизическими исследованиями, жизнью и бытом космонавтов на орбите.

«Благодаря проекту „Аэрокосмические классы“ в Москву на экскурсию приезжают школьники из разных уголков нашей страны, − рассказал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин. − Это помогает ранней профессиональной ориентации обучающихся, способствует сохранению технологического наследия ракетно-космической отрасли, развитию научно-технического творчества детей и молодежи, а также их профессиональному самоопределению».

Во время экскурсии ребята узнали, как происходит подготовка к полетам, какие медицинские показатели при этом учитываются и что едят в космосе. Никого не оставили равнодушным игровые симуляторы, прототип робота FEDOR, а также экспозиционные модули «Монолит» и «Космическая сфера».

MIL OSI