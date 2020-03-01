Памятный концерт в честь погибших воинов-десантников

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие родственники, близкие воинов-десантников!

Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и поклониться подвигу бойцов легендарной 6-й парашютно-десантной роты.

Двадцать лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества.

Наша страна переживала тогда очень сложные времена: разрушающая внутриполитическая борьба, развал прежней системы экономики, социальной сферы, обнищание миллионов людей.

И конечно, нашей слабостью – а так бывает всегда – нашей слабостью воспользовались извне, внешняя сила. Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе.

Речь шла, без всякого преувеличения, о судьбе России, сохранении её целостности, об обеспечении безопасности наших граждан. И бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая Родину.

Ребята приехали служить в Псковскую десантно-штурмовую дивизию из разных регионов страны, многие выбрали этот род войск осознанно, по зову сердца. Иначе у десантников не бывает: здесь изначально требуются воля, храбрость, твердость, готовность к риску, к самым трудным ситуациям.

Задачи именно такой, самой высокой сложности, стояли перед бойцами 6-й роты в Аргунском ущелье. Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну.

Мы знаем, что это был тяжёлый и неравный бой. Численность бандформирований значительно превосходила силы 6-й роты. Но она не отступила. Все ребята не щадя себя боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество.

Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ. Эта связь поколений и времён никогда не прервётся, и вечным будет равнение на героев.

Псковские десантники остались верны заветам отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину в самые разные периоды её истории. Они – достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, 75-летие которой мы будем отмечать в самое ближайшее время.

Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня, в наши дни, свой долг в «горячих точках», помним и чтим всех, хочу это подчеркнуть – именно всех, – кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом, а их было, к сожалению, в этот период – переходный, сложный период нашей истории – много. Среди них и 6-я рота. Молодые люди, совсем мальчишки – и как они себя проявили! Мужество, героизм, преданность присяге.

Вы знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их. Ведь молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъёма общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло! Удивительно… Показали, на что способен русский солдат. Это, конечно, идёт из истории, но это, конечно, идёт и из семьи.

Обращаюсь сейчас к родственникам наших героев: низкий поклон их родителям, близким! Слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами!

Вечная слава и вечная память бессмертной 6-й роте!

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